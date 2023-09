Governador Ronaldo Caiado e comitiva chinesa da Weichai Power acertam detalhes para instalação de fábrica em Itumbiara, no Sul do estado (Foto: Secom)

Publicado: 27.09.2023

O governador Ronaldo Caiado recebeu, nesta terça-feira (26/09), no Palácio das Esmeraldas, comitiva da Weichai Power, indústria de motores da China. Líder no mercado mundial, a empresa a empresa fornece motores para caminhões de todos os portes e potências e planeja trazer suas instalações para a cidade de Itumbiara, no Sul do estado.

A viagem de Caiado à China está prevista para novembro, quando deve ser assinado o protocolo para instalação da Weichai em Goiás.

“Isso vai mudar totalmente o conceito de Goiás, deixará de ser um importador de motores, para se tornar produtor, capaz de ofertar para todo o Brasil por sua condição geográfica”, comentou Caiado.

O governador ressaltou que uma equipe do Governo de Goiás trabalha na articulação para efetivar o acordo, prestando informações sobre legislação e dados da indústria e comércio.

“Não temos dúvida de que aqui é o melhor local para instalar essa fábrica por questões logísticas, tributárias e de segurança. Esse empreendimento vai ser um diferencial não só para Goiás, como para o Brasil”, disse Valdo Marques, vice-presidente do Grupo Stemac Geradores de Energia, parceiro da Weichai no Brasil.

O Grupo Stemac Geradores de Energia é especialista na fabricação e comercialização de grupos geradores, e mantém uma fábrica em Itumbiara desde 2013.

WEICHAI POWER

Atualmente, a Weichai fatura cerca de US$ 52 bilhões por ano, possui 100 mil funcionários e está instalada na província chinesa de Shandong. É dona das marcas italianas de iates Ferretti e da Lovol, além de fabricar máquinas de construção e equipamentos agrícolas.

Editado por Juliana Carnevalli via Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás