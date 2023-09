Ronaldo Caiado será o anfitrião do Fórum de Governadores do Brasil Central, que irá discutir temas fundamentais para o desenvolvimento de sete estados do país (Foto: Secom)

Publicado: 28.09.2023

O governador Ronaldo Caiado receberá nesta sexta-feira (29/09) os chefes de Executivo para discutir temas fundamentais para o desenvolvimento dessa região estratégica do país, como reforma tributária e segurança pública, durante o Fórum de Governadores do Brasil Central.

O evento, em Rio Quente, no Sul do estado, é promovido pelo Consórcio Brasil Central e reúne sete estados da federação. Estão confirmadas as presenças de Ibaneis Rocha (Distrito Federal), Carlos Brandão (Maranhão), Eduardo Riedel (Mato Grosso do Sul), Mauro Mendes (Mato Grosso), Marcos Rocha (Rondônia) e Wanderlei Barbosa (Tocantins).

A abertura, na sexta-feira, será realizada pelo anfitrião do encontro, o governador Ronaldo Caiado, e pelo presidente do bloco, Mauro Mendes. Em seguida todos os gestores participam do painel que tem como tema “Brasil Central: Oportunidades e Desafios”.

O diretor executivo do Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudo Socioeconômicos (IMB), Erik Alencar, vai debater em um segundo painel os impactos da Reforma Tributária na região do Brasil Central.

A segurança pública também será tema do encontro com a participação dos secretários estaduais dos estados que compõem o bloco para assinatura de protocolo de intenções e troca de experiências. Goiás vai apresentar dados que mostram quedas históricas nos índices de criminalidade, bem como destacar os investimentos realizados na área.

COBERTURA

Jornalistas e veículos de comunicação interessados em fazer a cobertura do Fórum de Governadores do Brasil Central devem encaminhar solicitação para o e-mail imprensa.secom@goias.gov.br até esta quinta-feira (28/09). Para o cadastro, são necessários nome completo e RG dos profissionais, bem como modelo e placa dos veículos a serem utilizados.

SERVIÇO

Assunto: Fórum de Governadores do Brasil Central

Quando: sexta-feira (29/09), às 8h30

Onde: Pousada do Rio Quente, Rio Quente (GO)

Editado por Juliana Carnevalli via Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás