Procon Anápolis realizou pesquisa de hortifrúti em oito estabelecimentos da cidade levando em consideração o alto consumo desses itens nessa época de calor

Publicado: 01.10.2023

Foto: Victor Augusto

Frutas, verduras e legumes são os alimentos mais procurados pela população neste período de altas temperaturas. E para alertar os consumidores em relação à variação dos preços desses itens, o Procon Anápolis realizou uma pesquisa em estabelecimentos do município. O levantamento contemplou hortifrúti comercializados em supermercados e frutarias.

Entre as frutas, a laranja sofreu a maior variação (128%) em frutarias, com preços entre R$ 3,50 e R$ 7,99. Já nos supermercados, o item teve oscilação de 71%, com valores entre R$ 2,99 e R$ 5,10. O abacaxi Pérola ocupou o segundo lugar, variando 114% nas frutarias (R$ 7 e R$ 14,99) e nos supermercados (93%), com preços entre R$ 3,99 e R$ 7,69.

As frutas que sofreram variação de 100% em ambos os estabelecimentos foram o melão amarelo, maçã nacional e maracujá. É importante salientar que no relatório, que pode ser conferido no https://www.anapolis.go.gov.br/pesquisas-procon/, a grande maioria dos itens podem ser adquiridos a preços bem mais em conta nos supermercados da cidade.

Dentre as verduras e legumes, a abóbora cabotiá se destacou com uma variação de 252% nos supermercados e preços entre R$ 1,99 e R$ 6,99. Já o mesmo item sofreu oscilação de 100% nas frutarias, com valores entre R$ 2,49% e R$ 4,99. Em seguida, está a batata doce (212%) nos supermercados, com preços entre R$ 1,60 e R$ 4,99 e nas frutarias (55%), com valores de R$ 4,50 e R$ 6,99.

O Procon Anápolis orienta os consumidores a adquirir preferencialmente os produtos de época, pois podem fazer a diferença no valor final da compra. Outro fator a ser observado é que os produtos regionais também podem ser comercializados com menores preços. Foram pesquisados 30 itens em 8 estabelecimentos comerciais entre os dias 22 e 25 de setembro.