Procedimento acontece de forma eletrônica na próxima segunda-feira, 2, a partir das 10h

Publicado: 01.10.2023

Foto: Arquivo

A Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT), através da Comissão de Leilões da Prefeitura de Anápolis, realizará na próxima segunda-feira, 2, o primeiro leilão dos veículos que se encontram recolhidos no pátio municipal e não foram reclamados por seus proprietários. Lembrando que o procedimento será realizado exclusivamente na modalidade eletrônica por meio do site, a partir das 10h.

“Nesse primeiro momento serão leiloados mais de 600 veículos entre carros e motocicletas classificados como sucatas e é uma excelente oportunidade para as empresas que trabalham com comércio de peças adquiriram veículos a um preço bem abaixo do que normalmente é comercializado no mercado”, disse o diretor Jurídico da CMTT, Euler Sinomário. São 218 automóveis, organizados em 52 lotes, e 399 motocicletas, organizadas em 90 lotes. Segundo o diretor, ganha o arrematante que der o maior lance.

O leilão desses veículos é um procedimento previsto no Código de Trânsito Brasileiro e regulamentado atualmente pela Resolução do CONTRAN nº 623/2016. Os interessados podem acessar o edital no site do leiloeiro ou no Diário Oficial do Município de Anápolis publicado no último dia 15 de setembro.

Serviço

https://www.grupoleilo.com.br/leilao/goiania-goias/sucatas/marca/nome/ano.2023/da6781a1-53fb-11ee-a229-02420a0000d3