Diagnóstico precoce é fundamental para garantir uma boa saúde ocular para as crianças

Publicado: 04.10.2023

Associação Animus Curae e Hospital Oftalmológico de Anápolis realizam exames gratuitos para crianças da rede municipal de ensino

Neste sábado, 7 de outubro, serão oferecidos em Anápolis exames oftalmológicos gratuitos para 600 crianças da rede municipal de ensino de Anápolis, que foram previamente triadas por suas professoras. O objetivo é promover a saúde ocular das crianças e garantir que elas tenham a oportunidade de enxergar um futuro mais brilhante.

A ação do Dia das Crianças – Visão em Foco é uma parceria entre a Associação Animus Curae, uma organização sem fins lucrativos que atua na área da saúde, e o Hospital Oftalmológico de Anápolis, uma referência em oftalmologia na região. Ambas as instituições estão comprometidas em oferecer um atendimento de qualidade para as crianças que podem estar enfrentando problemas de visão.

Segundo o médico oftalmologista Augusto Pereira, presidente da Associação Animus Curae e CEO do Hospital Oftalmológico de Anápolis, a ação do Dia das Crianças é uma forma de demonstrar amor e cuidado com as crianças de Anápolis. “Nós sabemos que muitas crianças não têm acesso a exames oftalmológicos e podem estar sofrendo com dificuldades na visão, que afetam seu aprendizado e sua qualidade de vida. Por isso, nós queremos proporcionar a elas a oportunidade de enxergar um futuro mais claro e cheio de possibilidades”, afirma.

Diagnóstico precoce

Os exames oftalmológicos gratuitos serão realizados por oftalmologistas especializados do HOA, que vão avaliar a acuidade visual, o alinhamento ocular, a pressão intraocular e a saúde da retina das crianças. Esses exames são fundamentais para diagnosticar problemas de visão como miopia, astigmatismo, hipermetropia, estrabismo e glaucoma.

De acordo com Augusto, um diagnóstico precoce pode fazer a diferença na vida das crianças. “Muitos problemas de visão podem ser corrigidos com óculos ou tratamentos simples, se forem detectados cedo. Por outro lado, se forem ignorados ou negligenciados, podem levar a complicações mais graves e até à cegueira. Por isso, é muito importante que as crianças façam exames oftalmológicos regularmente”, explica.

Um desafio sem apoio financeiro

Esta ação não recebeu apoio financeiro do poder público nem da classe empresarial. No entanto, o HOA está comprometido há mais de vinte anos em oferecer esse serviço (consultas e exames) no dia das crianças à comunidade, demonstrando seu compromisso com a saúde ocular das crianças.

Augusto lamenta a falta de apoio para uma causa tão nobre. “Nós gostaríamos de contar com o apoio dos governantes e dos empresários para ampliar essa ação e atender mais crianças. Infelizmente, não temos esse respaldo. Mas isso não nos desanima. Nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho com dedicação e responsabilidade”, declara.

Apelo aos pais

Ainda de acordo com o médico, os pais das crianças que foram triadas e selecionadas para participar dos exames oftalmológicos devem se esforçar para comparecerem ao evento. A participação ativa dos pais é fundamental para garantir que seus filhos recebam o atendimento necessário.

O evento será realizado neste sábado, 7 de outubro, a partir das 7h, no Hospital Oftalmológico de Anápolis, localizado na Avenida Fayad Hanna, 235, Cidade Jardim. As crianças deverão estar acompanhadas por um responsável e portar o documento de identidade ou certidão de nascimento.

A ação do Dia das Crianças – Visão em Foco é um gesto de amor e cuidado com as crianças de Anápolis. Queremos proporcionar a elas a oportunidade de enxergar um futuro mais claro e cheio de possibilidades. Mesmo diante dos desafios, estamos comprometidos em fazer a diferença na vida dessas crianças, promovendo uma visão saudável e uma infância feliz.