Formação continuada aborda temas como Caminhos, desafios e possibilidades educacionais

Publicado: 05.10.2023

Foto: Ana Laura Zanni

“A escola é a principal ferramenta que desenvolve nos estudantes as competências socioemocionais e desperta neles um projeto de vida consistente, no qual eles têm muito mais chances de serem felizes e mais protegidos em relação às questões de saúde mental”. Com esta fala, o renomado mestre em Psicologia Educacional, Leo Fraiman, palestrou aos servidores da Secretaria Municipal de Educação sobre Os Projetos de Vida do Educador e a Ciência da Felicidade.

A formação, chamada Saberes em Rede, foi realizada nesta quarta-feira, 4, no Centro de Convenções de Anápolis, e reuniu cerca de três mil profissionais da Educação, entre professores, equipes gestoras, cuidadores, professores de Atendimento Educacional Especializado (AEE) e auxiliares de educação. O evento também contou com a participação do coro infantil da Escola de Música, da banda da Base Aérea de Anápolis e do cantor Pedro Mendonça.

“Estamos muito felizes em desfrutarmos de um momento tão grandioso como este, idealizado pela Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria de Educação e do Cefope. Encontrar um auditório cheio, com quase três mil pessoas, é motivo de alegria, porque percebemos o quanto os nossos servidores estão buscando aperfeiçoarem cada vez mais seu trabalho”, ressalta Alex Martins, secretário municipal de Educação.

Para Valéria Gonçalves, professora do Cei Bete Shalom, as formações continuadas oferecidas pela rede são muito importantes para o crescimento profissional e pessoal dos servidores. “Toda a minha gratidão à toda a equipe da Secretaria de Educação por proporcionar pra gente um evento tão rico, onde aprendemos mais sobre as nossas práticas pedagógicas e como lidar com os nossos estudantes e colegas de unidade”, conta.

Em sua palestra, a doutora em Educação, Emília Cipriano, construiu uma sequência de raciocínios que levou os professores a avaliarem as necessidades dos estudantes em sala de aula e o envolvimento prático do educador para desenvolver uma nova geração de alunos. “O desafio do educador é construir vínculos especiais com cada criança. O processo de acolher é um ato de inclusão no sentido mais profundo de respeito ao outro que chega criando laços e descobrindo formas de ser e de viver”, afirma.