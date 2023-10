Novos sinos pesam 295 kg e 72 kg e são banhados com bronze dos originais (Foto: Secult)

Publicado: 07.10.2023

O Centro histórico de Pirenópolis voltará a ouvir as badaladas dos sinos da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário. A Secretaria da Cultura de Goiás entrega no aniversário da cidade, neste sábado (07/10), às 14h45, dois novos sinos similares aos que foram destruídos em 2002. O investimento do tesouro estadual é de R$ 89 mil.

Há 21 anos, na madrugada de 5 de setembro de 2002, a Matriz foi quase destruída por um incêndio e os sinos acabaram derretidos pelo fogo intenso que tomou conta do local. Quatro anos depois, a igreja foi restaurada e ganhou dois sinos, que vieram de Minas Gerais, mas, pouco tempo depois, eles racharam e desde então, o local está sem tocar as badaladas que marcavam as horas do dia e eram tradição na cidade.

NOVOS SINOS

A restauração dos sinos foi anunciada pelo governador Ronaldo Caiado em junho de 2022, durante as celebrações da Festa do Divino Espírito Santo em Pirenópolis.

“Fazemos a questão e assumimos o compromisso de restabelecer a beleza, instalar os sinos e trazer essa lembrança querida para toda a população”, frisou o governador.

Coube a Secult a missão de recuperar os sinos.

“Foi um grande desafio e responsabilidade pois os sinos originais, de 1803, foram destruídos e tivemos que fazer um trabalho minucioso para conseguir fazer esse objeto tão importante para os pirenopolinos”, explica a secretária de Estado da Cultura, Yara Nunes.

Para a recuperação, uma empresa especializada foi contratada e realizou o trabalho de pesquisa e resgate histórico. Os novos objetos pesam 295 kg e 72 kg, e foram banhados com bronze dos sinos originais e possuem características similares a eles.

“Faz parte da bucólica Meia Ponte o soar dos sinos porque antigamente era o meio de comunicação, era onde se vislumbravam as horas, era onde as pessoas se orientavam. Acontecia alguma morte, alguma coisa, era então orientado pelos toques dos sinos, então isso é muito importante para nós aqui”, conta o sacristão-mor da Igreja do Rosário e curador do Museu da Matriz, Eduardo Tadeu do Nascimento.

Serviço

Entrega dos sinos da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário

Data: 07/10

Horário: 14h45

Local: Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário – Praça da Matriz, nº 02, Centro Histórico, Pirenópolis-GO.

