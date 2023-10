Fundo contemplará projetos de linguagens diversas, como artes visuais, cultura de rua, cultura popular e artesanato, dança, literatura, teatro, cultura circense e projetos musicais

Os artistas e produtores culturais de Anápolis, interessados em se inscrever no edital da Lei Paulo Gustavo, poderão utilizar da prorrogação prevista conforme a publicação no Diário Oficial do Município (DOM), desta quinta-feira, 5. As inscrições foram liberadas no dia 6 de setembro e seriam encerradas na data de hoje, mas após grande demanda, o prazo foi estendido até o dia 15 de outubro.

A secretária de Integração Social, Eerizania Freitas, pontua a importância e necessidade de abrir um prazo maior para o setor cultural. “É muito importante que os fazedores de cultura, em especial do segmento audiovisual, se atentem para o novo prazo. Prorrogamos a data para que todo o segmento cultural tivesse mais tempo para finalizar seus projetos, aumentando as chances de serem contemplados com o edital. São estratégias para continuarmos fomentando a cultura em nosso município.”

O edital contempla o apoio a produções audiovisuais, a reformas, restauros, manutenção e o funcionamento de salas de cinema, bem como projetos de cinemas de rua e itinerantes. Além disso, o documento apoia a capacitação, formação e qualificação no audiovisual e a cineclubes. O edital também abrange projetos de linguagens diversas, como artes visuais, cultura de rua, cultura popular e artesanato, dança, literatura, teatro, cultura circense e projetos musicais.

Cada proponente tem direito a inscrever até dois projetos em modalidades diferentes, sendo contemplado em apenas o de maior pontuação. Todo o setor cultural de Anápolis será beneficiado, mas a lei prioriza os projetos audiovisuais, que receberão cerca de R$ 2 milhões do montante total.

Construído coletivamente, com a participação do Conselho Municipal de Cultura e os setoriais de cultura, o regulamento prioriza a acessibilidade, garantindo que todos tenham a oportunidade de participar do movimento cultural da cidade. Além disso, é essencial que os projetos contemplados retribuam à comunidade, proporcionando atividades culturais gratuitas e ações de formação.

Para se inscrever e conferir o edital completo da Lei Paulo Gustavo, o interessado deve ser acessar por meio do site o regulamento e seus anexos.

Cronograma

Inscrição dos projetos: até 15 de outubro de 2023

Divulgação das propostas habilitadas: 23 de outubro de 2023

Divulgação dos classificados: 20 de novembro de 2023

Pagamento dos projetos aprovados: A partir de 11 de dezembro de 2023