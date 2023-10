Teatro Goiânia sedia o Festival de Teatro Infantil – Festin (Foto: Secult)

Publicado: 12.10.2023

Para quem vai curtir o feriado prolongado em Goiânia, não faltarão opções de entretenimento. Os espaços culturais do Governo de Goiás, gerenciados pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult), terão funcionamento normal, com programação diversificada.

O Cine Cultura terá, nesta quinta-feira (12/10), exibição de filmes infantis gratuitos para a criançada, com três curtas-metragens de animação: A Menina Atrás do Espelho, de Iuri Moreno, premiado como melhor curta de animação no 22º Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, seguidos de “Geração Alpha”, “O Micronauta” e ainda, o longa-metragem “A Ilha dos Ilús”.

E de sexta a domingo (13 a 15/10), a sala traz a mostra “Wim Wenders: Paisagens da Alma”, promovida em parceria da Secult e Goethe-Institut São Paulo, com apoio da Wim Wenders Foundation, também com entrada gratuita.

Já o Teatro Goiânia sedia o Festival de Teatro Infantil – Festin, que teve início na quarta-feira (10/10) e segue até dia 12, com entrada gratuita. A 6ª edição conta com apresentações teatrais de grupos goianos.

A iniciativa, que tem apoio do governo de Goiás, por meio do Fundo de Arte e Cultura (FAC), visa presentear as crianças com arte, cultura e educação. Além do festival, o espaço terá o show de comédia Gratiluz com Índio Behn.

No Centro Cultural Octo Marques, além de exposições em cartaz, o espaço recebe, neste sábado (14/10), a Feira da Solidariedade, também gratuita, das 9 às 13 horas. O evento vai expor produtos e serviços de empreendedores goianos envolvidos em ações solidárias junto às minorias e pessoas em situação de vulnerabilidade.

Na Vila Cultural Cora Coralina, o público pode conferir a exposição “Individualidades Simultâneas”, a mais recente produção artística do grupo Renka, formado pelos artistas goianos Andre Morbeck, Danilo Itty, Douglas de Castro, Ebert Calaça, Mateus Dutra, Renato Reno, e um convidado especial, o escultor Divino Diesel. A visitação é de segunda-feira a domingo (inclusive nos feriados), das 9 às 17 horas, com entrada gratuita.

O Museu Pedro Ludovico também estará de portas abertas para visitação gratuita, das 9 às 12 horas, e da 13 às 17 horas.

CONFIRA O ROTEIRO DAS UNIDADES ABERTAS DURANTE FERIADO

Museu Pedro Ludovico

Funcionará normalmente de 12/10 a 15/10, das 09h às 12h e das 13h às 17h

Cine Cultura

Funcionamento normal de acordo com a grade de filmes

Centro Cultural Octo Marques

Fechado nos dias 12/10 (quinta) e 13/10 (sexta)

Aberto nos dias 14/10 (sábado) e 15/10 (domingo), das 9h às 17h

Vila Cultural Cora Coralina

Fechado nos dias 12/10 (quinta) e 13/10 (sexta)

Aberto nos dias 14/10 (sábado) e 15/10 (domingo), das 9h às 17h

Teatro Goiânia

Festival de Teatro Infantil – Quarta-feira (11/09) – Mariazinha e Chiquinho na Terra do Rei do Baião, às 15h

Festival de Teatro Infantil – Quinta-feira (12/09)

10h – Autismo no palco

16h – Histórias para sonhar acordado

18h15 – Entre letras: encantados

14/10, às 19h – Show de comédia Gratiluz com Índio Behn

Editado por Juliana Carnevalli via Secretaria da Cultura – Governo de Goiás