Festival terá lançamento de novos pratos ofertados pelos empreendedores parceiros (Foto: Secult)

Publicado: 12.10.2023

A cidade de Itauçu, conhecida pelas lanchonetes às margens da rodovia, ganha título de “Capital Goiana dos Salgados” com a 1ª edição do Festival Gastronômico na Rota dos Salgados, nesta sexta e sábado (13 e 14/10), com entrada gratuita.

Para o evento serão montados vários quiosques na Praça da Prefeitura, num verdadeiro cenário de guloseimas, além de bebidas e atrações variadas.

ROTA DOS SALGADOS

Os cardápios incluem iguarias fritas, assadas, recheadas com carne bovina, aves, queijo, embutidos, legumes, no formato individual ou em tabuleiros cortados em fatias, quentinhos, e salgadinhos que se tornaram um lanche irresistível.

A fartura exposta nos bares e lanchonetes instalados no perímetro urbano da GO-070 em Ituaçu, também é abundante nos estabelecimentos no centro da cidade, o que caracteriza a identidade gastronômica do município e gera renda para as famílias.

O festival será palco para o lançamento de novos pratos ofertados pelos empreendedores parceiros. Nas cozinhas das lanchonetes, além do ritmo frenético diário, as atenções também se voltam para a criação de petiscos. A produção coletiva da Cooperita- Itamel e da Associação de Micros e Pequenos Produtores Rurais de Santo Amaro, também vão para os quiosques da praça.

A programação traz ainda aula show com os renomados chefs de cozinha Junior Marinho e Mariana Rodrigues, com criações sugestivas, dicas de preparo e apresentação de receitas autorais, numa celebração da cozinha goiana. Tudo ancorado pelos jornalistas Johnathan Moreira e Suelen Reis.

Ainda no quesito capacitação, aos profissionais do setor de alimentação fora do lar estarão disponibilizados cursos, na Carreta da Panificação do Senai, instalado na praça do festival.

E mais, o público poderá conferir ainda manifestações artísticas e culturais que vão dar beleza à festa gastronômica com a chegada da Folia de Reis, a dança da Catira e das Congadas. Exposição de arte e artesanato.

Talentos locais da música vão subir ao palco dividindo espaço com artistas consagrados. Na programação tem Movimento Gospel, voz e violão com Marcos Nunes, Wesley Nunes canta Zé Ramalho e a banda The Band! O cantor Pádua faz show na sexta-feira e a Banda Falamansa fecha o evento no sábado.

O festival tem apoio do Governo de Goiás, por meio do Programa Goyazes, mecanismo de fomento gerenciado pela Secretaria da Cultura de Goiás (Secult), e visa contribuir na divulgação da culinária local e no fortalecimento da identidade gastronômica.

“Temos a missão de incentivar e valorizar a cultura e tradições do interior, como a gastronomia de Ituaçu. Estamos descentralizando os recursos da cultura e levando arte para todas as regiões do estado”, comemora a secretária de Estado da Cultura, Yara Nunes.

Confira a programação:

Dia 13/10 (Sexta-feira)

17h – Início do Festival Gastronômico

Manifestações culturais: Folia de Reis, Catira e Congada

Show: Movimento Gospel

Show: Voz e violão com Marcos Nunes

Aula Show: Chef Junior Marinho

20h30 – Abertura Oficial com Hino Nacional e fala de autoridades.

22h Show com o cantor Pádua

Dia 14/10 (Sábado)

16h- Início do Festival Gastronômico

19h30- Aula Show: Chef Mariana Rodrigues

Show: Wesley Nunes Canta Zé Ramalho

Show: The Band!

Show – Banda Falamansa

Serviço:

Assunto: 1º Festival Gastronômico Na Rota do Salgados

Quando: Sexta-feira e sábado (13 e 14/10)

Horário: Das 17 às 24h

Onde- Praça da Prefeitura de Itauçu – GO

