Publicado: 12.10.2023

Encerrando o sétimo ano de mandato, o prefeito Roberto Naves deixa um rastro de promessas não cumpridas e uma cidade que enfrenta desafios significativos. A administração é marcada por obras inacabadas, insegurança no funcionalismo público, uma dívida que ultrapassa R$ 1 bilhão e falta de solução para problemas crônicos.

Promessas de atração de indústrias e viagens internacionais vazias

Um dos pontos mais críticos da gestão de Naves é sua incapacidade de atrair indústrias para a cidade, apesar das promessas. Viagens internacionais à Europa, custeadas com dinheiro público para feiras de cidades inteligentes, não resultaram em benefícios concretos.

Desafios econômicos e o projeto Politec paralisado

A economia da cidade está em apuros, com o projeto Politec paralisado e uma dívida que sufoca as finanças públicas.

Infraestrutura abandonada

A situação da Amazilio Lino permanece sem solução sob a administração de Naves, evidenciando o descaso com a infraestrutura.

Crises na saúde e educação

A área da saúde enfrenta uma crise de proporções alarmantes, com filas intermináveis para exames e cirurgias. Na educação, alunos sofrem com a falta de variedade na merenda escolar.

Fim de mandato e credibilidade esgotada

A viagem do prefeito para a China no fim do ano levanta sérias dúvidas sobre sua credibilidade para uma agenda internacional com resultados concretos para a cidade. A comunidade de Anápolis aguarda ansiosamente por uma liderança capaz de enfrentar esses desafios de forma eficaz e restaurar a esperança na cidade.

Em resumo, a gestão do prefeito Roberto Naves se encerra com um legado de promessas não cumpridas e uma cidade que anseia por um novo começo. A viagem para a China pode ser vista como uma tentativa de tirar foco dos problemas de Anápolis. Os anapolinos esperam por uma liderança que possa enfrentar esses obstáculos e trazer uma nova era de progresso à cidade.