Publicado: 15.10.2023

Arte: TechTudo

Hoje, celebramos não apenas o presente, mas também uma jornada que começou muito antes de nos darmos conta. Em homenagem a todos vocês, educadores excepcionais, lembramos que “o que vem de berço nem a cova tira”. Essa expressão nos faz refletir sobre nossos primeiros mestres, aqueles que estiveram ao nosso lado desde o início – nossos pais e cuidadores. Eles foram os primeiros a nos ensinar lições valiosas, como sementes lançadas ao solo, que brotaram em nosso coração.

Como educadores, vocês desempenham um papel fundamental em nossas vidas. Recordamos as palavras inspiradoras de Nelson Mandela, que disse: “A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo.” Em cada sala de aula, vocês moldam mentes jovens, como escultores habilidosos, esculpindo o conhecimento em mármore intelectual, criando verdadeiras obras de arte.

Hoje, celebramos a dedicação incansável do exercício do magistério.

Albert Einstein afirmou: “A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original.” Vocês inspiram nossos filhos a perseverar, a aprender com os obstáculos e a buscar o melhor em si mesmos, como faróis que guiam os navios na escuridão.

Cora Coralina nos lembra: “Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina.” Ao compartilharem seus conhecimentos, vocês não apenas preparam as mentes jovens para o futuro, mas também enriquecem suas próprias vidas com cada experiência de ensino, como um ciclo infinito de aprendizado e crescimento.

Hoje, celebramos todos vocês, os professores e professoras que dedicam suas vidas a iluminar o caminho do aprendizado. Em nome de todas as gerações que vocês tocaram, expressamos nossa gratidão e oferecemos nossos parabéns. Continuem a inspirar, guiar e transformar vidas, como poetas que escrevem versos eternos no livro do conhecimento.

Com profundo respeito e admiração,

Julio Neiva

Advogado. Coordenador da Escola Superior de Advocacia em Anápolis – Go.