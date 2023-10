Ponto de coleta de alimentos in natura da OVG dentro da Ceasa arrecada cerca de 12 mil quilos de frutas, verduras e legumes por semana para doação às famílias carentes (Foto: Aline Cabral)

Publicado: 16.10.2023

Dois meses depois de inaugurado pelo Governo de Goiás, o ponto de coleta do Banco de Alimentos da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) dentro das Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa), em Goiânia, chegou à marca de 100 mil quilos de alimentos arrecadados.

A Pedra 80, onde os produtores, comerciantes e permissionários da Ceasa podem depositar as doações, faz parte das ações do Goiás Social, que levam donativos a famílias em extrema vulnerabilidade.

Por semana, a média de arrecadação tem sido de 12 mil quilos, um número que representa esperança, de acordo com a presidente de honra da OVG e coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais (GPS), primeira-dama Gracinha Caiado.

“A Pedra 80 é um local que, verdadeiramente, enche nossos corações de esperança, porque não fazemos nada sozinhos. É nesse ponto de coleta que recebemos doações de frutas, verduras e legumes in natura diretamente de produtores, comerciantes e permissionários da Ceasa para que possamos levar alimentos de qualidade à mesa de quem tem fome.”

BANCO DE ALIMENTOS DA OVG

Gerido pela OVG desde 2019, o Banco de Alimentos já doou mais de 5,4 mil toneladas de alimentos in natura para entidades sociais e famílias em situação de vulnerabilidade social e realizou mais de 60 mil atendimentos. Ao todo, mais de quatro mil famílias foram beneficiadas pelas ações.

Entre essas famílias está a da Joice Ferreira, 25 anos. Para ela, receber a doação a cada semana é uma grande ajuda.

“Nem sei o que seria da nossa vida sem essa ajuda do Banco de Alimentos. Graças ao Governo de Goiás e à OVG podemos ter uma vida mais digna, com comida no prato, comida de qualidade. Isso nos deixa até mais tranquilos porque garante saúde também”, relata.

Joice Ferreira, de 25 anos, é uma das beneficiarias do programa: “Nem sei o que seria da nossa vida sem essa ajuda do Banco de Alimentos” (Foto: Aline Cabral)

PROGRAMA NUTREBEM

Parte dos alimentos arrecadados pela OVG passa por um processo de desidratação, em que a durabilidade é aumentada, mantendo sabor e qualidade nutricional, além de possibilitar a distribuição a todos os municípios goianos, mesmo os mais distantes.

Lançado em outubro de 2021, o programa é responsável pela distribuição do Mix do Bem, um alimento nutritivo que contribui para ampliar a segurança alimentar das famílias em situação de vulnerabilidade social no Estado e que rende até 10 porções.

Neste período, 345 mil pacotes do alimento já foram doados, totalizando 3,4 milhões de refeições. Além disso, o programa produziu e doou 46 mil pacotes de frutas desidratadas, como banana, maçã e abacaxi.

A presidente de honra da OVG destaca que a iniciativa revolucionou as ações sociais em Goiás, uma vez que possibilita que o benefício chegue cada vez mais longe, independente da distância.

“São ações como essa, realizadas por meio de um trabalho sério e comprometido, que fazem com que Goiás tenha hoje o melhor e maior programa socioassistencial do Brasil”, arremata Gracinha.

Editado por Juliana Carnevalli via Organização das Voluntárias de Goiás – Governo de Goiás