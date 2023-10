Unidade Vapt Vupt Anashopping, em Anápolis, receberá posto da Polícia Federal para emissão de passaportes (Foto: Sead)

Publicado: 16.10.2023

A unidade Vapt Vupt Anashopping, em Anápolis, receberá um posto da Polícia Federal para emissão de passaporte. Os atendimentos terão início a partir do dia 19 deste mês, mas os agendamentos para atendimento no novo posto já estão sendo realizados.

A unidade terá capacidade de emissão de cerca de 180 passaportes por dia, graças à parceria realizada entre a Superintendência Regional da Polícia Federal em Goiás e a Secretaria de Estado da Administração (Sead).

PASSAPORTE

O documento era emitido somente na unidade Vapt Vupt Bougainville, em Goiânia.

“Com o novo posto, nós descentralizamos o atendimento, assim evitamos que a população de Anápolis e região precise vir até a capital e dividimos a demanda, além de aumentar a capacidade de emissão do documento em nosso estado”, pontua o secretário de Estado da Administração, Sérvulo Nogueira.

Desde dezembro do ano passado o Vapt Vupt Bougainville passou a ser unidade exclusiva para emissão de passaporte e RG, ampliando a capacidade de emissão do documento pela Polícia Federal. As demais agências da capital também realizam o serviço de RG. Os passaportes de emergência continuarão sendo emitidos somente na unidade Bougainville.

Para solicitar o passaporte, seja um novo documento ou a renovação, o cidadão deve acessar o site da Polícia Federal, preencher a solicitação e pagar a guia de recolhimento, que varia de R$ 257,25 a R$ 514,50.

Após o pagamento da guia, o usuário deverá acessar novamente o portal para o agendamento da emissão do documento em uma das unidades Vapt Vupt que oferecem o serviço.

O processo é realizado e coordenado pela Polícia Federal. Apenas o atendimento para a emissão – com coleta de biometria e documentos – é realizado nas unidades Vapt Vupt.

Editado por Kattia Barreto via Secretaria da Administração – Governo de Goiás