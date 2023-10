Festa do Pequi está marcada para começar às 8 horas, e a programação segue até às 13 horas, com show da dupla Nerildo e Nerivan (Foto: Reprodução)

Publicado: 16.10.2023

A Ceasa Goiás (Centrais de Abastecimento de Goiás) realiza, no dia 19 de outubro, a terceira edição da Festa do Pequi. As duas primeiras foram realizadas em novembro de 2021 e 2022. A antecipação do evento neste ano teve como objetivo aproximar a festa de 23 de outubro, Dia Estadual do Pequi, instituído pela Lei 22.229.

A festa acontece em tendas montadas ao lado do mercado do Produtor da Ceasa/GO, mais conhecido como Pedra 1, com intuito de celebrar o fato do entreposto de Goiânia ser o que mais recebe e vende pequi no Brasil.

A celebração está marcada para começar às 8 horas, e a programação segue até às 13 horas, com show da dupla Nerildo e Nerivan.

A programação do evento prevê, ainda, a partir das 8h30, o começo da visita da Folia de Reis da cidade de Jesúpolis aos vários galpões do mercado. E, no palco, a Orquestra de Violeiros de Goiás abre a manhã de atrações.

Estão previstas, ainda, apresentação da Associação dos Catireiros, Foliões e Violeiros de Aparecida de Goiânia; do cantor Sérgio Bell; e o encerramento com a dupla sertaneja Nerildo e Nerivan.

O presidente da Ceasa/GO, Manoel Castro de Arantes, afirma que já chegou ao novo cargo ciente da importância do evento. “Ainda mais este ano que celebramos o Dia Estadual do Pequi!”, reforça.

O gestor comenta ainda o fato de a empresa de abastecimento ter sido a primeira com a iniciativa de festejar o fruto do cerrado, “o que torna a Festa do Pequi da Ceasa/GO ainda mais relevante”, analisa ele.

PEQUI NA CEASA/GO

Na Ceasa/GO, o pequi é vendido no GNPC-2, a Pedra 2, e chega ao entreposto em caminhões vindos das zonas extratoras. A presença do fruto é tão marcante que, no tempo do pequi, o quantitativo do lixo produzido na Ceasa praticamente dobra, devido às cascas do fruto.

Vale lembrar que a quantidade de pequi vendido nas Centrais é bem maior que o que se extrai no estado. No entreposto, o fruto começa a chegar em setembro, com a remessa do Tocantins, que representa cerca de 30% de tudo que entra do produto na central goiana.

De setembro até meados de outubro, as vendas são mantidas com o pequi tocantinense. Nesse período, dá entrada na companhia as primeiras cargas da produção goiana, vinda do Norte, de cidades como Porangatu, Crixás e Santa Tereza.

Com menos expressividade, o pequi matogrossense pode ser encontrado no mercado em meados do mês de novembro. Já o fruto mineiro chega em maior volume e pode ser encontrado na Ceasa em dezembro e mantém a demanda até janeiro.

SERVIÇO

III Festa do Pequi da Ceasa/GO

Local: Ceasa/GO (BR-153, Km 5,5, Jardim Guanabara)

Data: 19/10/2023

Horário: 9h (abertura oficial)

Duração do evento: das 8 às 13h

Editado por Juliana Carnevalli via Central de Abastecimento de Goiás (Ceasa) – Governo de Goiás