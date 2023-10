Para auxiliar o cidadão goiano, o Detran-GO tem emitido alertas frequentes sobre os golpes (Foto: Divulgação)

Publicado: 18.10.2023

São crescentes as queixas de cidadãos que caíram no golpe do pagamento do IPVA e Licenciamento Anual com desconto. Só nesta terça-feira, mais quatro relatos de vítimas chegaram ao Departamento Estadual de Trânsito.

A autarquia destaca ainda que não oferece descontos no licenciamento e nem aceita Pix como forma de pagamento e orienta o contribuinte a buscar apenas o site oficial goias.gov.br/detran.

IPVA

No início do mês, o Detran-GO já havia divulgado na imprensa e nos canais de comunicação oficiais alertando a população para os cuidados necessários na hora de pagar o licenciamento e o IPVA.

Conforme relatos feitos na Ouvidoria, os proprietários de veículos são contatados pelo Whatsapp, por e-mail ou redirecionados a páginas falsas após pesquisar em ferramentas virtuais. Como atrativos, os criminosos oferecem descontos de até 40% para pagamentos feitos por Pix. Algumas vítimas relataram ter enviado mais de R$ 3 mil para contas de terceiros.

O presidente do Detran-GO, Delegado Waldir, esclarece que os cidadãos devem ficar atentos para evitar se tornarem vítimas.

“O dinheiro que vai para o bandido não volta mais”, alerta. Por isso, o recomendado é sempre buscar os canais oficiais para emitir boletos.

COMO SE PROTEGER

Nunca utilize clique em sites patrocinados – órgãos públicos geralmente não impulsionam sites;

Pesquise e digite o endereço da página desejada. No caso do Detran é https://goias.gov.br/detran/

Desconfie de descontos inusitados;

Não pague IPVA ou licenciamento via Pix.

DENUNCIE

Os condutores e proprietários de veículos que foram vítimas desse tipo de crime devem realizar Boletim de Ocorrência na Polícia Civil e também podem registrar denúncia na Ouvidoria do órgão, em formato on-line, pelo link Portal Expresso.

Para auxiliar o cidadão goiano, o Detran-GO tem emitido alertas frequentes sobre essa modalidade de golpe.

A Diretoria de Tecnologia da Informação tem operado nos bastidores no sentido de realizar o monitoramento os sites e perfis falsos. Eles são denunciados e derrubados diariamente. Também já preparou a migração dos acessos para o sistema GOV.BR, que verifica conta do usuário antes de permitir o acesso ao sistema do Detran-GO.

Editado por Kattia Barreto via Departamento Estadual de Trânsito – Governo de Goiás