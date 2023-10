Trabalho melhora trafegabilidade da rodovia, aumenta segurança para condutores e contribui para desenvolvimento socioeconômico da região Sul de Goiás

A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) executa o levantamento de greide (redução da inclinação do eixo da estrada), e substituição de ponte sobre o Rio Meia Ponte, na GO-502, na região de Itumbiara. A obra está com 95% dos trabalhos concluídos e equivale a um investimento de R$ 2,1 milhões.

As equipes também finalizaram o nivelamento de um trecho de 18,75 quilômetros da rodovia estadual e agora trabalham na implantação de um bueiro celular, que servirá como ponte, substituindo a estrutura de madeira que havia no local. Elas também estão instalando um bueiro tubular para complementar a drenagem. Com o novo sistema, a GO-502, que conecta a BR-452 e a GO-206, estará preparada para suportar grandes vazões de água durante o período chuvoso.

As ações executadas devem ampliar a vida útil da via e oferecer melhores condições para condutores, proporcionando mais segurança e conforto aos que trafegam próximo ao distrito de Santa Rosa do Meia Ponte. A rodovia facilita o escoamento da produção agropecuária e industrial de Itumbiara para Rio Verde e de outros municípios da região Sudoeste de Goiás.