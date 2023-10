Mais de 500 cartões do Goiás Social e da Agehab foram entregues durante solenidade que contou com a presença da primeira-dama de Goiás, Gracinha Caiado

Publicado: 18.10.2023

Foto: Bruno Velasco

Por meio de parceria com a Prefeitura de Anápolis, o governo estadual entregou nesta terça-feira, 17, mais de 500 cartões de benefícios sociais do programa Goiás Social. O evento, organizado pela Secretaria de Integração, aconteceu no Ginásio Internacional Newton de Faria, e contou com a presença de diversas autoridades, dentre elas a primeira-dama do Estado Gracinha Caiado, o presidente da Agehab, Alexandre Baldy, o prefeito Roberto Naves, o vice-prefeito Márcio Cândido, a primeira-dama e deputada estadual Vivian Naves e a secretária de Integração Eerizania Freitas, vereadores, entre outras autoridades.

Para o prefeito Roberto Naves, essa parceria entre os governos estadual e municipal tem como foco principal o cuidado para com as pessoas. “Essa é uma parceria de pessoas que gostam de cuidar de pessoas, de pessoas que se importam com cada um de vocês, de pessoas que querem o bem. Só é possível com o trabalho em conjunto, porque na hora que um aperta, o outro acode. Assim é a relação do prefeito com o governador Ronaldo Caiado, porque não importa quem fez, o que importa é a melhoria da vida das pessoas”.

A primeira-dama e deputada estadual, Vivian Naves, reforçou que o trabalho conjunto é pra cuidar das pessoas. “Só minha gratidão ao governo de Goiás, ao governador Ronaldo Caiado, à primeira-dama Gracinha Caiado, por todos esses benefícios que chegam à população. E muito mais que benefícios, a gente entrega dignidade às famílias anapolinas. A gente continua trabalhando pra cuidar de vocês”.

Do total de cartões, foram entregues 254 do programa Mães de Goiás, no valor de R$ 250 mensais, que atende mulheres com filhos de zero a seis anos; 181 cartões do programa Dignidade, que repassa a idosos com idade entre 60 e 64 anos o valor de R$ 300 mensais. Os públicos atendidos estão, obrigatoriamente, em situação de vulnerabilidade social e passaram por criteriosa seleção. Os auxílios têm como objetivo garantir recurso para compra de alimentos e outros itens básicos. Além dos benefícios do Goiás Social, também foram entregues 142 cartões do Aluguel Social, de R$ 350, concedidos pela Agência Goiana de Habitação (Agehab) e Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra), por 18 meses para famílias em situação de vulnerabilidade social.

Para a idosa Denisim Pereira de Farias, de 62 anos, beneficiada pelo programa Dignidade, o sentimento é de gratidão. “Eu estou muito feliz em receber este cartão hoje e sou muito agradecida à primeira-dama e a todos que estão aqui. Vai me ajudar muito esse cartão”, comenta.

Encerrando a solenidade, a presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais (GPS), a primeira-dama Gracinha Caiado, apontou em seu discurso que só é possível constatar o sucesso de um governo se as pessoas estiverem bem cuidadas. “Uma cidade e um estado só vão bem quando as pessoas estão bem. E eu, hoje, como primeira-dama só posso ter gratidão em meu coração e dormir em paz se conseguir ajudar principalmente aquelas pessoas que mais precisam. E é isso que eu, junto com o governador, com a Vivian e com o prefeito Roberto Naves, buscamos fazer todos os dias: ajudar quem mais precisa”, finalizou.