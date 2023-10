De acordo com o Procon Goiás poderão ser renegociados débitos bancários e não bancários — como contas de luz e de água, por exemplo — contraídos de 1º de janeiro de 2019 até 31 de dezembro de 2022 (Foto: Reprodução/Internet)

Publicado: 18.10.2023

O Procon Goiás orienta os consumidores na última etapa do Desenrola Brasil, Programa de Renegociação de Créditos Inadimplidos, criado pelo governo federal, com o objetivo de recuperar as condições de crédito de devedores que possuam dívidas negativadas.

De acordo com o Procon, a partir desta fase, o Desenrola passa a contar com a plataforma digital do programa, disponível no site www.desenrola.gov.br, exclusivamente por onde deve ser solicitada a renegociação. Antes, é necessário que o devedor possua um cadastro nas categorias prata ou ouro no portal gov.br.

Nesta última etapa, o programa vai atender o público com renda mensal de até dois salários mínimos (R$ 2.640) ou que estejam inscritos no CadÚnico.

O QUE PODE SER NEGOCIADO

O Procon esclarece que poderão ser renegociados débitos bancários e não bancários — como contas de luz e de água, por exemplo — contraídos de 1º de janeiro de 2019 até 31 de dezembro de 2022.

As dívidas de até R$ 5.000 poderão ser parceladas em até 60 vezes. As parcelas devem ser de, no mínimo, R$ 50, com juros de 1,99% ao mês. Os consumidores podem quitar os valores por meio de débito em conta corrente, boleto bancário ou Pix.

Para o esclarecimento de qualquer dúvida ou obter informação, o consumidor deve entrar em contato diretamente com a instituição financeira, utilizando exclusivamente os canais oficiais dos bancos ou buscando atendimento diretamente nas agências.

