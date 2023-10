Publicado: 18.10.2023

Arte: Blanc Hospital

Hoje, celebramos não apenas o Dia do Médico, mas também celebramos cada um de vocês e a incrível arte que praticam. Nas palavras de Hippocrates, “A medicina não é apenas ciência; é também arte. Ela não consiste apenas em compreender as leis da natureza, mas também em aplicar amor e compaixão ao tratamento dos doentes.” Vocês não apenas entendem a complexidade do corpo humano, mas também oferecem algo igualmente poderoso – amor e compaixão.

Ivan Pavlov nos lembra que a prática da medicina envolve duas artes: “a arte de curar e a arte de acalmar a alma.” Vocês não apenas curam corpos, mas também acalmam mentes inquietas e corações apreensivos. São os construtores de pontes entre a ciência e a humanidade, entre o conhecimento e a esperança.

Hoje, queremos parabenizar cada um de vocês por escolherem uma das, senão a mais nobre das profissões. Obrigado por seu compromisso inabalável com a saúde e o bem-estar de todos nós. Suas mãos habilidosas, seus corações compassivos e sua dedicação incansável fazem do mundo um lugar melhor.

Feliz Dia do Médico a cada um de vocês que abraça esta profissão!

Com gratidão e admiração,

Julio Neiva

Professor e Advogado. Coordenador da Escola Superior de Advocacia em Anápolis – Go.