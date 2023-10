Antônio Gomide é “muito inteligente”, “muito sábio” e praticante “da boa política”, admitindo ainda que “ele está sempre perto” quando é chamado pela gestão

Publicado: 18.10.2023, por redação

Foto: Divulgação

As pesquisas eleitorais colocam o deputado estadual Antônio Gomide (PT) entre os principais nomes da disputa para prefeito de Anápolis. A novidade em relação à campanha de 2020 é o apoio do atual prefeito Roberto Naves (Republicanos) ao petista.

Mesmo adotando um discurso antipetista para se posicionar como representante da direita na cidade, nos últimos meses o prefeito tem feito elogios a Gomide e intensificado agendas em conjunto com o deputado, atitudes improváveis em tempos atrás.

No desfile do aniversário de Anápolis, em 31 de julho, em que Naves e Gomide estiveram juntos, o ex-prefeito recebeu um afago do atual. “Ele faz uma oposição inteligente”, declarou Roberto a jornalistas.

Em agosto, Roberto tornou a destacar publicamente qualidades do petista. Durante o lançamento de uma obra, o prefeito aproveitou o momento para afirmar que Antônio Gomide é “muito inteligente”, “muito sábio” e praticante “da boa política”, admitindo ainda que “ele está sempre perto” quando é chamado pela gestão.

Dias depois, em uma entrevista na rádio, o prefeito Roberto Naves, que foi diretor da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), durante o governo Dilma Rousseff, ponderou: “Não vou caminhar com o PT nunca, mas não é por isto que eu não posso enxergar o que há de bom nos representantes do PT.”

Em episódio mais recente, quando os Correios informaram que a implantação do Centro Internacional de Distribuição (CEInt) da empresa, prometida para Anápolis, estava suspensa, Naves usou as redes sociais para pedir ajuda a “todos os nossos líderes políticos”, citando apenas o deputado estadual Antônio Gomide e o deputado federal Rubens Otoni (PT), embora a implantação do CEInt tenha sido fruto de um acordo do governador Ronaldo Caiado (União) com o então presidente Jair Bolsonaro (PL) e o governador tenha sido o principal articulador na reunião dos Correios com representantes goianos.

Não dá para garantir que a ajuda política de Roberto Naves a Antônio Gomide é intencional, mas o fato é que as atitudes do atual prefeito estão dando força ao projeto do PT de voltar ao poder em Anápolis.