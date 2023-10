Turismo cresce em Goiás: Estado trabalha para promoção de destinos como a Chapada das Emas, em Baliza (Foto: Luciano Guimarães)

Publicado: 18.10.2023

O setor de serviços em Goiás registrou, em agosto, um salto de 9,9% e a 31ª alta consecutiva na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal (PIM) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados nesta terça-feira (17/10).

Com 17,3% de crescimento, as atividades de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio puxaram a alta. Em seguida aparecem as atividades de informação e comunicação, com 11,9%. No acumulado do ano, o crescimento dos serviços goianos é de 7,9%.

“Essas duas atividades apresentam acumulados positivos em 2023, com variações de 11,8% e 11,6%, respectivamente. Elas nos ajudam a manter a tendência de alta no PIB goiano de 2023 já prevista pelo Banco Central”, enfatiza o titular da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços (SIC), Joel de Sant’Anna Braga Filho.

Turismo

O volume de atividades turísticas em Goiás apresentou, em agosto, alta de 1,8% em relação a julho de 2023, na série com ajuste sazonal. Com isso o estado registrou a segunda maior alta do país, ficando atrás do Paraná (2,6%) e à frente de Santa Catarina (1,1%).

Na comparação com agosto de 2022, o volume de serviços de turismo em Goiás subiu 2,1%. Desta forma, o turismo goiano acumula alta de 3,6% em 2023 e de 3,3% nos últimos 12 meses.

