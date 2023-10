Campo cBenef na nota fiscal é usado para identificar quais incentivos fiscais estão sendo concedidos pelo Governo do Estado na comercialização de mercadorias e produtos (Foto: Secom)

Publicado: 19.10.2023

A Secretaria da Economia informa que, a partir desta quarta-feira (18/10), as empresas que possuem qualquer tipo de benefício fiscal deverão preencher na Nota Fiscal Eletrônica ou Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e) o campo “cBenef” com o respectivo código previsto na Tabela de Códigos de Benefícios Fiscais que consta na Instrução Normativa 1.518/22-GSE, de 03 de fevereiro de 2022.

“A obrigatoriedade não alcança os contribuintes do Simples Nacional e do Microempreendedor Individual (MEI)”, ressalta o coordenador de Documentos Fiscais da Economia Antônio Godoi.

BENEFÍCIO FISCAL

A coordenação alerta que é preciso ficar atento à forma de preenchimento, a fim de garantir que o código esteja conforme a legislação e, assim, não ocorra rejeição das notas em decorrência do preenchimento equivocado.

O campo cBenef na nota fiscal é usado para identificar quais incentivos fiscais estão sendo concedidos pelo Governo do Estado na comercialização de mercadorias e produtos.

A inclusão do código cBenef consta na Instrução Normativa Nº 1518/2022-GSE, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2022, disponível no site da Secretaria da Economia. Basta acessar www.economia.go.gov.br, clicar botão Notas e Outros Documentos Fiscais, e entrar no banner Códigos de Benefícios Fiscais.

Regulamentada pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) e começou a ser adotada por alguns Estados desde 2019. Já utilizam o “cBenef” os estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, além do Distrito Federal. A alteração consta, ainda, na Nota Técnica 2019.001 do Portal da Nota Fiscal Eletrônica.

Editado por Márcia Fabiana via Secretaria de Estado da Economia – Governo de Goiás