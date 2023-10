Mostra fotográfica reúne imagens sobre a história de uma comunidade de alemães que residia na cidade de “Goyaz” no século passado – a Família Herwig (Foto: Secult)

Publicado: 19.10.2023

O Palácio Conde dos Arcos, unidade da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), recebe, a partir desta sexta-feira (20/10), as exposições simultâneas “Coletiva de Artes Plásticas”, organizada por Nires Lu, e a mostra fotográfica “Os alemães em Goyaz – Família Herwing”, de Matheus Nunes. A abertura será às 19h30.

As exposições têm apoio da Confraria Internacional de Literatura e Artes – CILA, e a visitação fica aberta ao público de até 05/11. O horário de visitação de terça a sábado é das 8 às 17 horas. Aos domingos e feriados, das 8 às 13 horas. A entrada é gratuita.

Na exposição coletiva, serão apresentados quadros de artistas plásticos do Estado de Goiás, bem como de artistas convidados de outros estados brasileiros. As obras retratam desde o cotidiano a temas atuais, sob curadoria da artista plástica Nires Lu.

A mostra fotográfica “Os alemães em Goyaz – Família Herwing” tem curadoria do escritor Matheus Nunes e reúne imagens sobre a história de uma comunidade de alemães que residia na cidade de “Goyaz”, no século passado: a Família Herwig. Serão expostas 26 fotografias, entre elas um acervo da própria família Herwing com fotos quase centenárias.

A noite de abertura contará com as presenças de José Domingos, presidente da CILA, e da artista plástica Nires Lu, para sessões de fotos e autógrafos, além de outros artistas e convidados.

SERVIÇO

“Exposição Coletiva de Artes Plásticas”, sob curadoria da artista plástica Nires Lu

“Os alemães em Goyaz – Família Herwing”, sob curadoria do escritor Matheus Nunes

Abertura: Sexta-feira (20/10), às 19h30

Local: Palácio Conde dos Arcos – cidade de Goiás

Visitação: De 20/10 a 05/11 / de terça a sábado, das 08h às 17h | domingos e feriados, das 08h às 13h

Entrada gratuita

Editado por Kattia Barreto via Secretaria da Cultura – Governo de Goiás