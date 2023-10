Cerimônia será às 20h30 de sexta-feira (20) em Santiago do Chile

Publicado em 19/10/2023 – Por Agência Brasil – Rio de Janeiro

O nadador Fernando Scheffer e a tenista Luisa Stefani, ambos medalhistas olímpicos em Tóquio, serão os porta-bandeiras da delegação brasileira na abertura dos Jogos Pan-Americanos de Santiago. A dupla foi anunciada nesta quarta-feira (18) pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB). A cerimônia que abre o Pan terá início às 20h30 (horário de Brasília) de sexta (20), no Estádio Nacional do Chile. A competição continental distribuirá 100 vagas diretas em 21 modalidades da Olimpíada de Paris no ano que vem. Os Jogos Pan-Americanos tem transmissão ao vivo Canal Olímpico do Brasil a partir das 1oh40 (horário do Brasil) desta quinta-feira (19).

Por meio de sua conta no Instagram, Stefani disse estar honrada com a oportunidade de levar o símbolo nacional na abertura do Pan. A paulista faturou medalha inédita para o país nas duplas, ao levar o bronze em Tóquio, ao lado conterrânea Laura Pigossi.

“Fiquei muito feliz e emocionada com esse convite. Fazer parte do Time Brasil e carregar nossa bandeira ao lado de tantos atletas que eu cresci me inspirando [neles] é uma grande honra. Espero que essa missão seja de muito sucesso”, disse a tenista, de 26 anos.

Natural de Canoas (RS), Scheffer também usou as redes sociais para expressar a emoção de estar à frente da delegação nacional na abertura do Pan. Bronze olímpico nos 200 metros livre em Tóquio, o gaúcho coleciona dois ouros e uma prata na última edição do Pan em Lima.

O Time Brasil conta com a maior equipe da história do Brasil no exterior: são ao todo 622 atletas e 11 reservas, além de 1020 integrantes – membros de comissões técnicas, oficiais de confederações e do próprio COB).

“Fernando e Luisa são grandes atletas do esporte nacional, que fizeram história nos Jogos Olímpicos de Tóquio com medalhas emocionantes. Assim, para o Comitê Olímpico do Brasil é uma alegria poder homenageá-los com a honra de carregar nossa bandeira na abertura dos Jogos Pan-americanos de Santiago. Tenho certeza de que representarão muito bem os mais de 600 atletas e 1000 integrantes da nossa delegação”, afirmou Rogério Sampaio, diretor-geral do COB e chefe da missão brasileira em Santiago.

O pugilista Luiz Oliveira Bolinha estreia no Pan de Santiago às 11h desta quinta (19) contra o canadense Victor Trembley, na categoria 57 kg – Reprodução/cob.org.br

Brasil estreia no beisebol e boxe nesta quinta (19)

Antes mesmo da abertura oficial do Pan, já há competições em andamento. É o caso do beisebol cuja disputa começou nesta quarta (18). A seleção brasileira faz o primeiro jogo contra a Venezuela, às 15h desta quinta (19).

O boxe brasileiro, de olho nas vagas olímpicas, estreia às 11h desta quinta (19) com Luiz Oliveira Bolinha (categoria 57 quilos) que terá pela frente o o canadense Victor Trembley.

O boxe é a modalidade individual nos Jogos do Pan que mais distribui vagas olímpicas para Paris 2024: são ao todo 30. No masculino, os medalhistas de ouro e prata em todas as categorias (51 kg, 57 kg, 63,5 kg, 71 kg, 80 kg, -92 kg e + 92 kg) asseguram presença na Olimpíada no ano que vem. Já no feminino, exceto nos 57 kg e 60 kg – que classificam as quatro primeiras colocadas – as vagas serão destinadas às campeãs e vices (50 kg, 54 kg e 75 kg).

Edição: Cláudia Soares Rodrigues