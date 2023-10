Material arrecadado nesse sábado terá seu valor comercial revertido em prol da APAE

Objetivo é converter o valor dos materiais recicláveis arrecadados em doação para a instituição, que atende pessoas com deficiência intelectual e múltipla

Publicado: 20.10.2023

Neste sábado, dia 21 de outubro, das 14 às 18 horas, no Parque Ipiranga, a empresa Recicláveis Anápolis vai realizar um evento de arrecadação de material reciclável, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da reciclagem e apoiar a APAE Anápolis, que atende pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

O evento vai contar com a participação de professores e alunos da APAE, além dos colaboradores da empresa. Serão recebidos materiais recicláveis como papelão, plástico, vidro, sucata de ferro e eletrônicos. O valor comercial das doações será revertido para a instituição. “Temos o objetivo principal de conscientizar as pessoas da necessidade de se criar hábitos que promovam a reciclagem. Juntar esse material e trazer até nós, no Parque Ipiranga simula esse hábito. E por que não ajudar uma instituição com o valor do material arrecadado? Foi aí que escolhemos a APAE Anápolis, uma das mais idôneas e relevantes instituições filantrópicas do país”, explica Rayane Siqueira, administradora da empresa e idealizadora do evento.

História

A Recicláveis Anápolis é uma empresa familiar que atua no ramo da reciclagem há mais de 25 anos. Fundada pelos pais de Rayane, a Recicláveis Anápolis tem como missão conscientizar sobre a importância da reciclagem, reciclar cada vez mais, ajudando pessoas ao longo do caminho e beneficiando o meio ambiente. Rayane conta que seu pai, trabalha há mais de 25 anos no ramo da reciclagem. Começou pequeno e foi crescendo. Em 2007, ele e sua esposa, fundaram a empresa. No começo, trabalhavam apenas com sucata de ferro, papelão e plástico.

Atualmente, eles trabalham com vidro, sucata eletrônica, caçambas de entulho, compostagem e educação ambiental também. Rayane revela que decidiu trabalhar com recicláveis para ajudar seus pais. “Mas como gosto dessa parte de preservar a natureza, vi uma oportunidade de ajudar as pessoas e empresas nessa preservação”, afirmou. Ela conta que seu irmão, também ajuda na administração. “Somos uma empresa familiar. Meus pais ainda trabalham lá até hoje e me ajudam a administrar. Meu irmão também nos ajuda”, disse.

Como transformar recicláveis em dinheiro

Rayane explicou que o material reciclável tem valor financeiro. Uns mais, como a latinha de alumínio, outros menos como o vidro. A empresa compra os materiais recicláveis e prepara para enviar às indústrias que reciclam. Por exemplo, o papel eles prensam, enviam para empresas de aparas de papel que reciclam esse material. “A maioria dos materiais é assim. Apenas no caso do plástico é que fazemos o processo completo da reciclagem, transformando em outros produtos. É toda uma cadeia de serviços agregados”, detalha. Atualmente a empresa recicla mais de 500 toneladas por mês. Mas a reciclagem poderia ser maior caso as pessoas separassem o lixo em suas casas e no trabalho. “Cada um é responsável pelo lixo que gera”, resume.