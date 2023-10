Banda Mechanics sobe ao palco do Martim Cererê representando a cena rock de Goiânia (Foto: Divulgação)

Publicado: 21.10.2023

Neste sábado (21/10), o Centro Cultural Martim Cererê, unidade cultural do Governo de Goiás, recebe uma edição especial de Halloween do Cidade Rock, promovido pela Monstro Discos. Os shows terão início às 19 horas, em um cenário com decoração temática, sangrias, drinks especiais, brindes para quem for a caráter e muitas travessuras musicais.

O evento contará com apresentações das bandas Sömbrio, Mechanics, Teia e Oitavo Selo, além de discotecagens com Bárbara Novais e Frozen Gabs. A entrada é gratuita até às 21 horas. Após esse horário, os ingressos custam R$ 20.

ATRAÇÕES NO MARTIM CERERÊ

Outro destaque é a banda Luxúria de Lillith. Formada em 1998 pelo vocalista Alysson Drakkar, a banda faz black metal com temas de ocultismo, vampirismo e experiências humanas. Com cinco discos já lançados, o trio é um nome de peso do estilo e já fez turnês em 10 países europeus e outras 14 cidades mexicanas, além de tocar por todo o país.

Já o Sömbrio é um trio metal punk dividido entre Goiânia (GO) e Florianópolis (SC). O grupo faz uma mescla de hardcore punk e metal, bebendo da mesma fonte de grandes ícones nacionais como Sárcofago, Sepultura e Ratos de Porão nos seus primórdios.

A Mechanics, uma das mais antigas e tradicionais bandas da cena rock de Goiânia, também marca presença no evento. Com um som caótico, barulhento, político, inquieto e destruidor, a banda busca no submundo, nos filmes trash, nas HQs e no ódio as mais diversas referências para sua música.

Além das atrações musicais, a festa das bruxas da Monstro conta ainda com discotecagens na área externa do Martim Cererê, food trucks com muitas gostosuras, feira pop mística com incensos, cristais, amuletos, tarôs, roupas e serviço de bar com chopp, refrigerantes, água, drinks e sangrias.

SERVIÇO

Assunto: 8º Cidade Rock 2023 – especial Halloween

Quando: Sábado (21/10), a partir das 19h

Onde: Centro Cultural Martim Cererê (Rua 94-A, Setor Sul)

Ingressos: Entrada gratuita até 21 horas, e R$ 20 reais depois desse horário

por Kattia Barreto