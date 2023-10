Governador destaca força do cooperativismo durante posse de nova diretoria do Sicoob UniCentro Br (Fotos: André Saddi)

Publicado: 22.10.2023

O governador Ronaldo Caiado reforçou apoio às cooperativas do estado durante solenidade de posse da nova diretoria do Sicoob UniCentro Br, realizada na noite desta quinta-feira (19/10), em Goiânia. O grupo passa a ser comandado por Diogo Mafia Vieira, que estava na Diretoria de Relacionamento e Inovação e assume mandato de quatro anos.

“É de uma relevância ímpar termos a presença do cooperativismo de crédito em Goiás. Foi um avanço grande que se obteve com ele. Tenho a certeza da expansão do Sicoob e do aumento da capacidade competitiva de todos os cooperados. Além da seriedade que é dada a este sistema financeiro pelas cooperativas, ele também tem a menor taxa de administração do mercado, a maior celeridade nas solicitações de empréstimos e, para Goiás, um estado agropecuário, eles têm voltado uma linha de financiamento para o setor”, analisou o chefe do Executivo.

FINANCIAMENTO ALÉM DE BANCOS ESTATAIS

Caiado relembrou o trabalho que liderou, ainda como deputado federal, na Frente Parlamentar do Cooperativismo para que o sistema financeiro ganhasse mais opções para financiamento além de bancos estatais como a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil e algumas instituições regionais. “Acredito muito no cooperativismo, que faz distribuição de recurso no local e cria geração de pessoas com melhor qualidade de vida e dignidade”.

O governador ainda agradeceu, em nome da presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, pelo apoio do Sicoob ao Natal do Bem. “Por essa participação e com esse patrocínio, é possível fazer tudo totalmente aberto ao público, sem nenhum custo às pessoas”, salientou.

Diogo Mafia Vieira agradeceu o apoio do Governo de Goiás ao setor e afirmou que a nova gestão pretende continuar o processo de expansão dos negócios. A cooperativa, que completa 31 anos em 2023, passou de 54 agências em 2021 para mais de 110 até este segundo semestre, sendo a maior presença nos estados de São Paulo, com 59 agências, e Goiás, com 27. Está presente ainda no Tocantins, Minas Gerais e Distrito Federal. A carteira de ativos gira em torno de R$ 6,3 bilhões, para um total de 111 mil cooperados.

SEGUNDO MAIOR FORNECEDOR DE CRÉDITO DO ESTADO

“Nós temos aqui em Goiás o cooperativismo já representando em torno de 10% do Produto Interno Bruto (PIB). Hoje, é o segundo maior fornecedor de crédito do estado. Como toda cooperativa, começamos pequenininhos, mas agora estamos conseguindo provar que a união das pessoas consegue mudar a realidade das comunidades em que estamos inseridos”, pontuou o novo presidente.

O presidente do Sistema da Organização das Cooperativas Brasileiras em Goiás (OCB/GO), Luís Alberto Pereira, desejou sucesso ao novo líder do Sicoob UniCentro Br e avaliou ainda a presença de Caiado na solenidade como uma demonstração de seu apreço ao cooperativismo. “Sou testemunha do apoio que o senhor tem dado ao setor”, ressaltou Pereira.

Na próxima quinta-feira (26/10), o governador será agraciado pela OCB/GO com a comenda número um do Mérito do Cooperativismo Goiano, homenagem aprovada pelo Conselho de Administração da entidade. Ao lado dele, o presidente do Sistema OCB nacional, Márcio Lopes de Freitas, e o senador da República por Goiás, Vanderlan Cardoso, também receberão medalhas.

ESTÍMULO

O Governo de Goiás aprovou, em novembro de 2022, a Lei nº 21.654, que reforma a Política Estadual do Cooperativismo. O novo marco legal incentiva a participação das sociedades cooperativas em processos licitatórios, estimula o apoio técnico e operacional ao cooperativismo da agricultura familiar, bem como a contratação de cooperativas de serviços especializados em saúde pública e a inclusão do estudo do cooperativismo nas escolas, entre outros pontos.

