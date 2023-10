Com o funcionamento pleno do aeroporto, o município terá um grande hub logístico

Publicado: 28.10.2023

O prefeito de Anápolis, Roberto Naves, anunciou nesta terça-feira, 24, durante a abertura da 2ª Expo Anápolis, que o aguardado Aeroporto de Cargas que está sob cuidados da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) será encaminhada para o processo de licitação para a terceirização da obra e dos cuidados com o local. Segundo o chefe do Executivo, todo esse processo foi encaminhado pelo governador, Ronaldo Caiado, e pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.

“Me desafiaram para fazer a proposta para ao nosso governador, Ronaldo Caiado, para que pegássemos o Aeroporto de Cargas do jeito que está para terminar e gerenciar. Fiz a proposta e o que aconteceu foi que ele [Caiado] resolveu o problema. Contou que o ministro de Portos e Aeroportos [Silvio Costa Filho] dentro de 15 dias deve nos receber em Brasília, pois a Infraero vai licitar, privatizar e colocar para funcionar”, declarou Roberto Naves, em seu discurso na abertura do evento.

Além de proporcionar mais um ponto de entrada e saída para o setor industrial, a estrutura é a grande aposta para alavancar ainda mais o potencial econômico do município. Com o funcionamento pleno, Anápolis terá um hub logístico onde será interligado com outras potencialidades já presentes e com as que estão por vir, como: Plataforma Logística Multimodal, Politec, Daia, Ferrovia Norte-Sul, rodovias e o Porto Seco.

“Anápolis sempre foi referência enquanto polo industrial, e com a chegada oficial do Aeroporto de Cargas, nossas potencialidades serão cada vez mais trabalhadas. Através dos ares traremos mais uma maneira dos empresários realizarem seus negócios e envios de mercadorias, assim permitindo que seja construída mais uma ponte de interligação com o comércio de todo território nacional e internacional”, concluiu o vice-prefeito e secretário de Indústria, Comércio, Turismo e Modernização, Márcio Cândido.