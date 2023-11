Governador Ronaldo Caiado fecha parceria com multinacional de origem chinesa Huawei (Foto: Júnior Guimarães)

Publicado: 09.11.2023

O Governo de Goiás fechou parceria, nesta terça-feira (08/11), com a multinacional de origem chinesa Huawei para desenvolver soluções tecnológicas voltadas ao serviço público estadual. O memorando de entendimento foi assinado pelo governador Ronaldo Caiado e pelo presidente da empresa, Sun Baocheng, em Shenzen, na China.

“Nosso estado será destaque em tecnologia e referência no atendimento rápido e eficaz ao cidadão”, ressaltou o governador, durante solenidade com a presença de autoridades e empresários.

A gigante do país asiático possui mais de 25 mil pesquisadores em tecnologia da informação e telecomunicações e colocou seu corpo técnico à disposição de Goiás. A expectativa é que sejam criadas ferramentas exclusivas para a realidade goiana, com aplicação nas mais diversas áreas, como saúde, segurança pública e educação.

“A equipe técnica da Huawei irá nos ajudar no desenvolvimento de novos projetos para tornar Goiás um polo de tecnologia”, reforçou o secretário-geral do Governo, Adriano da Rocha Lima.

As ferramentas serão desenvolvidas no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Huawei, por onde a comitiva goiana fez uma visita nesta manhã. Impressionado com a grandiosidade do espaço, Caiado demonstrou grande expectativa para a assinatura de contratos futuros, que “devem trazer muitos benefícios para Goiás”.

Entre outros serviços, a empresa pode ampliar a rede de internet nas escolas estaduais, com utilização da chamada wi-fi 6, última tecnologia em conexão sem fio.

Huawei

A Huawei é referência mundial em telecomunicações, além de celulares, smartwatches e outros eletrônicos, sediada na província de Guangdong, na China, e está em atuação no Brasil há 25 anos. Em 2020, iniciou em Rio Verde, no Sudoeste goiano, seu primeiro projeto de implementação da rede de internet móvel 5G no país, voltado exclusivamente para o agronegócio.

Missão à China

Participam da missão oficial de Goiás na China a primeira-dama e coordenadora do Goiás Social, Gracinha Caiado; e os secretários de Indústria e Comércio, Joel Sant’Ana Braga Filho; e de Infraestrutura, Pedro Sales.

Também estão presentes o presidente da Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto; os deputados estaduais Jamil Calife, Lucas do Vale e Vivian Naves. Também os prefeitos de Anápolis, Roberto Naves; de Porangatu, Vanuza Valadares; e de Rio Verde, Paulo do Vale. Nesta quinta-feira, o grupo segue para uma visita à montadora de carros elétricos BYD, também em Shenzhen.

