Com investimento de mais de R$ 4 milhões, unidade passará a atender cerca de 700 estudantes após conclusão da obra

Publicado: 14.11.2023

“O sentimento é de muita alegria, emoção e gratidão à gestão municipal por nos presentear com uma escola novinha, que era um sonho da comunidade há mais de 20 anos”, conta Denise Cristina Moura, gestora da escola. A unidade será completamente demolida para a construção de uma nova estrutura. A ordem de serviço para a reconstrução do local foi assinada nesta segunda-feira, 13, pelo prefeito em exercício Márcio Cândido e demais autoridades.

“A atual gestão está chegando a todos os cantos da cidade. Hoje, aqui no Bairro Paraíso, temos a honra de darmos início a essa grande obra nessa escola tão importante para toda a comunidade”, ressalta Márcio Cândido, prefeito em exercício de Anápolis.

A unidade funciona desde o ano de 2003 e atende hoje, cerca de 500 estudantes. Com a reconstrução e ampliação, o atendimento passará a ser de cerca de 700 estudantes. Na conclusão do ano letivo, os alunos acompanharão as aulas pela Plataforma Educa Anápolis e serão assistidos também por atividades enviadas pelos professores.

Para Alex Martins, secretário municipal de Educação, o Anápolis Investe tem feito a diferença na vida dos anapolinos, principalmente no que diz respeito à Educação. “Realizar uma grande obra como esta em uma unidade de ensino, mostra a preocupação da gestão Roberto Naves em criar ambientes adequados e confortáveis que facilitam o processo de ensino-aprendizagem dos nossos estudantes”, diz.

O secretário municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, disse que a previsão para a reconstrução é de oito meses. “Teremos uma construção de 2,5 mil metros quadrados dentro de uma área de mais de 5 mil metros quadrados e um investimento de mais de R$ 4 milhões para trazer mais conforto e dignidade para toda a comunidade escolar”, diz.

Paula Lima é mãe da pequena Heloísa, estudante da escola. Ela conta que, tanto ela quanto a filha estão com a expectativa muito alta para ver a unidade totalmente reconstruída. “Estou muito feliz em ver que a escola que a minha filha tanto ama vai ficar melhor ainda pra ela estudar. Tenho certeza que toda a comunidade também está muito feliz”.

A nova estrutura vai contar com 12 salas de aula, banheiros, biblioteca, cozinha, despensa, área de serviço com depósito de material de limpeza, área externa com abrigo de gás, sala de informática, pátio coberto, estacionamento e bloco administrativo.