São cerca de 80 para diferentes áreas, e as inscrições vão até o dia 10 de dezembro

Publicado: 14.11.2023

A Brainfarma, subsidiária do Grupo Hypera Pharma, está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2024. Ao todo são 45 vagas em Anápolis (GO), 19 em Barueri (SP), 02 em Jundiaí (SP) e 13 em Itapecerica da Serra (SP), e os candidatos devem estar no penúltimo ou último ano do curso de graduação e ter disponibilidade para estagiar 30 horas semanais. O modelo de trabalho é presencial.

As vagas são para as áreas de Assuntos Regulatórios, Engenharia, Excelência Profissional, P&D e Qualidade, Planejamento de Produção e Produção.

“Buscamos jovens que queiram construir sua carreira com a gente, e a última edição de nosso programa resultou em cerca de 60% de efetivações. Preparamos uma trilha de desenvolvimento de competências, preparando profissionais para a inovação, excelência, trabalho em equipe e alto desempenho”, destaca Maurício Christovam, Diretor Executivo de Gente&Gestão do Grupo Hypera Pharma.

Além da remuneração competitiva em relação ao mercado, a Brainfarma oferece diversos benefícios, como assistência médica e odontológica; seguro de vida; vale refeição; vale alimentação; fretado, vale transporte ou estacionamento gratuito; clube de vantagens; farmácia gratuita; desconto em dermocosméticos e vitaminas; telemedicina; e recesso remunerado.

Os estagiários também participarão da criação e execução de projetos com soluções voltadas à saúde e ao bem-estar coletivo, com supervisão de profissionais da companhia. O Programa de Estágio 2024 terá duração de até dois anos.

Para garantir a diversidade no processo seletivo, a seleção conta com o apoio da Companhia de Estágios. A seleção é online, com dinâmicas, entrevistas e testes gamificados.

As inscrições vão até 10 de dezembro e poderão ser realizadas pelo site ciadeestagios.



Sobre a Brainfarma

A Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.A. é uma das maiores fabricantes de medicamentos do Brasil. Conta hoje com um dos mais modernos centros de pesquisa e desenvolvimento de produtos farmacêuticos no país. Sua principal unidade se localiza em Anápolis (GO), uma das maiores fábricas de medicamentos da América Latina, com cerca de 160 mil metros quadrados de áreas construída, que abriga mais de 5500 colaboradores e tem capacidade para produzir mais de 830 itens distintos, nas mais variadas formas farmacêuticas: sólidos, líquidos, semissólidos, efervescentes, injetáveis, aerossóis, dentre outras.

