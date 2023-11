De acordo com pesquisa do Procon Anápolis, diferença no valor do fruto pode chegar a R$ 6,50 dependendo do estabelecimento

Publicado: 14.11.2023

O Procon Anápolis realizou uma pesquisa de preços da cesta básica entre os dias 6 e 7 de novembro. De acordo com o levantamento, novamente o quilo do tomate alcança o topo com uma variação de 261% e valores entre R$ 2,49 e R$ 8,99. Dentre os produtos alimentícios, o quilo da batata inglesa ocupa o segundo lugar, com 86% de variação e preços entre R$ 2,69 e R$ 4,99.

Entre os itens de higiene pessoal, o sabonete (85g) desponta com variação de 232% (R$ 0,99 e R$ 3,29). O papel higiênico fino branco (4 und), ocupa a posição seguinte, com variação de 100%. Os produtos de limpeza também sofreram aumentos significativos. O detergente líquido (500ml) oscilou 67%, com preços entre R$ 1,25 e R$ 2,09. Já o sabão em barra (900g) e o litro da água sanitária sofreram variação de 50%.

“O Procon orienta o consumidor, antes de ir às compras, sempre a pesquisar os preços dos produtos ou serviços antes de adquiri-los, por haver uma variação significativa de um estabelecimento para outro”, pontuou o diretor do órgão, Wilson Velasco.

Na pesquisa, verificou-se que um indivíduo adulto que recebe um salário mínimo de R$ 1.320, comprometerá R$ 502,28 de sua renda com a cesta básica individual, considerando o valor médio dos produtos pesquisados definidos pela Dieese. Isso representará 38% do seu salário. O preço médio da cesta básica em outubro era de R$ 514,49. Houve, portanto, uma redução de R$ 12,21 no preço da cesta básica nacional.

A pesquisa levou em consideração 23 itens e foi realizada em seis estabelecimentos comerciais do município. Para conferir o relatório técnico, acesse: https://www.anapolis.go.gov.br/pesquisas-procon/.