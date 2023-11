Governador em exercício, Daniel Vilela autoriza revitalização do HGG. Investimento de R$ 13 milhões vai modernizar alas de internação clínica e médica (Foto: Jota Eurípedes)

Publicado: 15.11.2023

O Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi (HGG) vai ganhar uma nova área de internação, com as obras de revitalização do 3° e 4° andares. A ordem de serviço foi assinada nesta terça-feira (14/11) pelo governador em exercício, Daniel Vilela, representando o governador Ronaldo Caiado, que está em missão oficial à China.

Daniel Vilela reforçou que a obra é fruto de um compromisso do Governo de Goiás com a oferta de atendimento de qualidade para os goianos.

“Essa reforma faz com que o HGG avance na excelência e na qualidade dos serviços. Esses investimentos são uma prioridade para essa gestão”, salientou.

A previsão de conclusão das obras é de 14 meses, com investimento de R$ 13 milhões, informa o secretário estadual de Saúde, Sérgio Vencio.

“O dinheiro já está em caixa, então a obra tende a ser feita de uma forma bastante rápida, para a gente não impactar nas metas e no atendimento”, explicou o gestor.

OBRAS

A reforma prevê a revitalização de todos os espaços de internação, atendendo a concepção de apartamentos conjugados, adequados às normas técnicas e sanitárias. Além disso, as acomodações vão contar com móveis modernos como camas elétricas, macas hidráulicas, cadeiras para acompanhantes, armários de cabeceira, cadeiras de rodas e de banho.

Com as adequações que estão sendo realizadas para a ampliação e reforma do Novo HGG, o atendimento passará por uma redução, devido ao bloqueio de leitos em reforma, mas não haverá interrupção. As obras foram planejadas para ser executadas em cinco etapas, sem que nenhum serviço seja paralisado.

Toda a obra segue o regulamento técnico da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que contempla planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde, focada na prevenção de infecções hospitalares e promovendo mais conforto e humanização aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Uma das entregas previstas para este ano é a expansão da recepção central da unidade de saúde. Atualmente, três contêineres funcionam como recepção provisória, até a conclusão das obras.

Os contêineres são climatizados e garantem o conforto de todos. Também estão sendo contemplados nas obras de expansão o Centro Estadual de Atenção ao Diabetes (Cead) e o Centro de Serviços Especiais (Cesesp).

Editado por Juliana Carnevalli via Vice-Governadoria – Governo de Goiás