UEG será parceira de universidade chinesa em pesquisas nas áreas de meio ambiente e tecnologias inovadoras (Foto: Júnior Guimarães)

Publicado: 15.11.2023

O Governo de Goiás e a Universidade Tsinghua, em Pequim, capital da China, assinaram, nesta segunda-feira (13/11), memorando de entendimento para cooperação em pesquisas nas áreas de mudanças climáticas e tecnologias inovadoras em energia.

Os estudos devem ser conduzidos de forma integrada entre a instituição de ensino asiática, considerada a melhor do país e a 12ª do mundo pelo ranking Times Higher Education, e a Universidade Estadual de Goiás (UEG).

A parceria foi firmada durante visita do governador Ronaldo Caiado, juntamente com os secretários Adriano da Rocha Lima (Geral de Governo) e Pedro Sales (Infraestrutura), ao Departamento de Engenharia Química da universidade.

“Foi uma verdadeira aula que tivemos. É impressionante a dedicação e como se leva adiante a pesquisa aqui, com todo apoio do governo. É o início de uma grande parceria”, afirmou o governador.

O professor e pesquisador chinês Dehua Liu, autoridade reconhecida em todo o mundo na área da Biomedicina, celebrou o sucesso das tratativas.

“Isso é só um início e esperamos colocar em prática nossa colaboração. Queremos que nosso trabalho não se limite apenas à Universidade Estadual de Goiás, mas que possa ser ampliado”, frisou, após ser convidado para conhecer o estado de Goiás.

O reitor da UEG, professor Antonio Cruvinel, participou da reunião da solenidade por videoconferência. “Irá trazer grandes frutos. A universidade irá dar continuidade e, em breve lapso temporal, fazer com que a inovação e o conhecimento possam ser difundidos em Goiás. Estamos abertos também para levar da UEG à China o conhecimento que temos”, pontuou o gestor.

UNIVERSIDADE TSINGHUA

Fundada em 1911, a Universidade Tsinghua mescla tradição e modernidade. Com foco em artes e ciências, é reconhecida como uma das mais influentes da China e, de acordo com seu site institucional, destaca empenho para “formação de cidadãos globais capazes de prosperar com os desafios do mundo atual, tornando-se líderes do amanhã”.

Editado por Kattia Barreto via Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás