Publicado: 16.11.2023

O Cine Teatro São Joaquim, unidade da Secretaria de Estado da Cultura, na cidade de Goiás, recebe, dos dias 16 a 19 de novembro, o Festival Diálogos Musicais, com programação que inclui concertos e oficinas musicais gratuitas. O evento é realizado pelo Instituto Biapó, com apoio do Governo de Goiás, por meio do Fundo de Arte e Cultura (FAC), mecanismo gerenciado pela Secult Goiás.

A abertura do festival será na próxima quinta-feira (16/11), às 19h30, com o flautista David Castelo. Na sexta (17/11), será a vez do violinista Felipe Valoz e participação da pianista Andréa Luisa Teixeira, às 20 horas.

No sábado (18/11), a noite terá o acordeonista Chico Chagas, às 20 horas. Para finalizar os concertos, todos os musicistas se reúnem no palco, às 11 horas. Para os espetáculos não será necessária inscrição prévia ou aquisição de ingressos. O teatro estará aberto 30 minutos antes de cada apresentação e suas portas serão fechadas de acordo com a lotação ou início do evento.

BOLSAS PARA MÚSICOS EM FORMAÇÃO

O Instituto Biapó irá sortear quatro bolsas (duas para homens e duas para mulheres) para músicos em formação para participar das oficinas. O sorteio é destinado a artistas interessados em aprimorar seus conhecimentos e desenvolver suas habilidades, em um ambiente de aprendizado especializado, com orientação direta de professores experientes.

As bolsas incluem alojamento local (Pousada do Sol, em quarto duplo) nos dias do festival. Demais despesas como transporte e alimentação devem ser custeadas pelas pessoas inscritas. Para se inscrever como bolsista nas master classes, o aluno deve enviar os links de duas músicas em vídeo para o e-mail: festivaldialogosmusicais@gmail.com.

Os demais interessados nas oficinas podem se inscrever pelo link: https://abre.go.gov.br/inscricoesdialogosmusicais. As aulas serão ministradas no Instituto Biapó e o objetivo é incentivar e capacitar músicos da cidade vilaboense, além de outras cidades.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Concertos – Local: Cine Teatro São Joaquim

Dia 16/11: Abertura do festival e concerto com David Castelo, às 19h30.

Dia 17 de novembro: Concerto com Felipe Valoz e participação especial de Andréa Luísa Teixeira, às 20h.

Dia 18 de novembro: Concerto com Chico Chagas, às 20h.

Dia 19 de novembro. Concerto de encerramento com todos os professores: Andréa Luísa Teixeira, Chico Chagas, David Castelo e Felipe Valoz, às 11h

Oficinas Master Classes – Local: Instituto Biapó

Flauta doce – dia 17/11, das 09 às 12h

Piano – dia 17/11, das 15 às 18h

Acordeon – dia 18/11, das 09 às 12h

Violão – dia 18/11, das 15 às 18h

SERVIÇO

Festival Diálogos Musicais

Data: De 16 a 19/11

Locais: Cine Teatro São Joaquim e Instituto Biapó

Entrada gratuita

Editado por Hosana Alves via Secult Goiás