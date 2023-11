Natal do Bem é considerada a segunda maior celebração natalina do país. Festa vai até 06 de janeiro de 2024, com vasta programação gratuita (Foto: OVG)

Publicado: 16.11.2023

O governador Ronaldo Caiado e a coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, inauguram nesta quinta-feira (16/11), às 18h30, o Natal do Bem da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON).

Considerada a segunda maior celebração natalina do país, a festa vai até 06 de janeiro de 2024, com vasta programação gratuita.

Serão mais de 400 apresentações culturais em um ambiente iluminado por dois milhões de pontos de luz. A expectativa é de que um milhão de pessoas passem pelo local nos 52 dias de evento.

Com entrada, estacionamento e atrações gratuitas, o espaço estará aberto ao público de terça a sexta-feira, das 18 às 23 horas; e sábados, domingos e feriados, das 16 às 23 horas.

ABERTURA DO NATAL DO BEM

Na abertura, o público acompanhará a chegada do Papai Noel e assistirá Cantata de Natal, com crianças do Coro Infantil do Instituto Gustav Ritter, no Palácio da Música. Ainda haverá a inauguração da decoração, projeção mapeada e Parada Natalina, com carros alegóricos e personagens que receberão o público em um desfile entre as casas da Vila do Papai Noel.

O evento conta ainda com a Vila Gastronômica e a Vila dos Brinquedos. Haverá distribuição de pipoca e algodão doce.

SERVIÇO

Quando: Quinta-feira (16/11), às 18h30

Onde: Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON) – GO-020, Km 1, Chácaras Alto da Glória, Goiânia (GO)

Editado por Juliana Carnevalli via Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás