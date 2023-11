Participarão do exame mais de 8,4 milhões de alunos de 190.160 escolas

Publicado em 17/11/2023 – Por Agência Brasil – Brasília

ouvir:

A aplicação dos testes do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 2023 termina nesta sexta-feira (17). Estima-se a participação de mais de 8,4 milhões de alunos de 190.160 escolas. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação é responsável pelo exame.

Nos 2º, 5º e 9º anos, os estudantes respondem questões de língua portuguesa e matemática. Uma parte dos alunos do 9º ano também faz testes de ciências humanas e da natureza. No ensino médio, são aplicados exames de língua portuguesa e matemática para estudantes das 3ª e 4ª séries. As provas são aplicadas na rede pública e algumas escolas particulares.

As avaliações servem para mostrar o desempenho dos estudantes nas disciplinas conforme cada etapa do ensino.

Questionários

Diretores de escolas, secretários de educação, professores e alunos também têm até amanhã para responder aos questionários.

Nos questionários, são abordados temas como atendimento escolar, aprendizagem, currículo, contratação de profissionais, atividades desenvolvidas, estrutura das unidades de educação, condições de trabalho, violência no ambiente escolar.

Os diretores, secretários e professores devem responder aos questionários eletrônicos, por meio de links. Os alunos respondem aos questionários impressos, entregues junto com os testes.

Este ano, é a primeira vez, que os professores das turmas avaliadas irão responder ao questionário eletrônico.

Saeb

O Saeb é realizado desde 1990, como forma de avaliar a educação básica e trazer subsídios para formulação de políticas públicas.

Os dados da avaliação permitem entender os níveis de aprendizagem dos alunos, as condições de acesso à escola e de permanência.

Edição: Valéria Aguiar