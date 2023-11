Publicado: 17.11.2023

A notícia que circula nos corredores da Prefeitura sugere que Roberto Naves está aborrecido com o governador Ronaldo Caiado. Ao decidir acompanhar a missão à China, a ideia do prefeito era reverter a reprovação dos anapolinos em relação ao histórico de suas viagens ao exterior, sempre alegando busca por investimentos que nunca se concretizaram para o município.

Desta vez, além de voltar de mãos abanando, sem nada que justifique para a população o alto custo com diárias e a ausência do cargo que tem ocupado cada vez menos, a repercussão da vinda de empresas para Itumbiara piora ainda mais a impressão diante do eleitorado.

Além disso, o comentado “sumiço” de Roberto Naves nas imagens oficiais divulgadas pelo governo e nas redes sociais do governador durante a viagem causou a impressão de que Roberto Naves estava isolado e fora de contexto.

Mesmo abafando os números ruins que mostram as perdas de Anápolis na participação do PIB goiano nos últimos anos, a realidade se traduz em eventos como a saída de grandes empresas do município com destino a Aparecida de Goiânia neste ano.

Embora tenha iniciado as obras do polo municipal (Politec), os anapolinos não verão empresas funcionando na área antes de Roberto terminar o mandato, pois ele deixou o assunto para a última hora, apenas para não ser acusado de não ter cumprido uma de suas promessas mais antigas de campanha.

Enquanto isso, Aparecida desenvolveu políticas de atração de empresas e investiu na criação de vários polos nos últimos anos, sendo que o mais recente despertou o interesse de cerca de 500 empresas.

Diante dessa conjuntura, a verdade é que o governador Ronaldo Caiado não pode ser apontado como culpado por não resolver, em 14 dias na China, o que a gestão atual de Anápolis não fez em dois mandatos. Para finalizar, após conversa de Roberto com representantes de empresas chinesas, foi decisivo para eles decidirem instalar-se em Itumbia