Hugol vai homenagear, sábado e segunda-feira, os doadores de sangue mais frequentes da unidade (Foto: SES)

Publicado: 22.11.2023

O Dia Nacional do Doador de Sangue é comemorado neste sábado (25/11). Para celebrar a data, o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) promoverá uma série de homenagens aos doadores mais frequentes.

Para compor o pódio, o hospital vai conceder o título de Doador Diamante, honraria especial àquele que realizou mais doações em toda a história do Hugol.

DOADOR DIAMANTE

O responsável por tal feito é Rui Ferreira da Silva Júnior, de 42 anos. O goiano realizou 61 doações de sangue no Hugol nos últimos sete anos. De acordo com o Banco de Sangue do Hugol, Rui já salvou aproximadamente 180 vidas, com mais de 38 litros de sangue doados.

“Doar sangue é um ato muito gratificante. Você doa algo que alguém precisa muito e que não vai fazer falta para você. Você doa um pouco do seu sangue, um pouco do seu tempo, para ajudar alguém que precisa”, contou o Doador Diamante.

Rui realizou a primeira doação no Hugol em março de 2016. “Não me recordo da primeira doação que fiz na vida, mas sempre doei pelo ato de solidariedade, com a intenção de ajudar quem estava precisando, mesmo que eu não conhecesse. Há sete anos mudei para a região Noroeste e comecei a doar no Banco de Sangue do Hugol. Fiquei muito feliz quando soube que ajudei tantas pessoas”, contou.

Além do Doador Diamante, o Hugol vai homenagear os doadores de acordo com a quantidade de doações realizadas na unidade. A homenagem será feita na próxima segunda-feira (27), com entrega de medalhas e certificados aos 32 doadores convidados.

HUGOL EM NÚMEROS

No ano de 2023, de janeiro a outubro, o Hugol recebeu 7.726 doações de sangue. Uma média de 985 doações por mês. De acordo com o gerente médico do banco de sangue, Adriano Arantes, as doações frequentes no hospital são extremamente importantes para garantir o bom funcionamento da unidade.

Por ser um hospital referência no Centro-Norte do Brasil, a manutenção de um estoque seguro e de doadores fidelizados garantem a assistência hemoterápica aos pacientes encaminhados ao Hugol, disse.

Segundo balanço realizado pelo banco de sangue, cerca de 220 pacientes recebem transfusões sanguíneas por mês. Entretanto, vale salientar que esses pacientes recebem mais de um bolsa de sangue durante a internação, totalizando aproximadamente 900 transfusões.

“O Hugol é um hospital de urgência e emergência que recebe paciente com queimaduras, politrauma e cirurgias cardíacas. Com isso, a demanda de transfusões sanguíneas é grande e a necessidade de um estoque de sangue robusto e seguro é essencial”, explicou Adriano.

COMO SER UM DOADOR DE SANGUE?

Qualquer pessoa pode doar sangue, desde que sejam respeitados os critérios para proteção tanto do doador quanto do receptor. São eles:

Estar saudável

Não estar gripado, resfriado ou febril

Ter acima de 50 quilos

Ter de 16 a 69 anos (doadores entre 16 e 17 anos devem apresentar autorização dos pais ou responsáveis legais)

Estar descansado e alimentado. Evitar alimentação gordurosa nas 3 horas que antecedem a doação

Não ter feito tatuagem, piercing ou maquiagem definitiva a menos de 1 ano

Não ter realizado procedimentos endoscópicos nos últimos 6 meses

Não estar em uso de antibióticos e antifúngicos. Caso tenha feito uso, aguardar 14 dias após o término para realizar a doação

Não ter evidência clínica ou laboratorial de doenças infecciosas transmissíveis pelo sangue, como: Sífilis, Hepatite B ou C, Hepatite A (após os 11 anos), HIV, HTLV, Doença de Chagas

Não ter comportamento de risco para doenças sexualmente transmissíveis

Não ter ingerido bebida alcoólica nas 12 horas que antecedem a doação.

A unidade funciona de segunda à sexta-feira, das 7h às 18h30, e aos sábados, das 7h às 12h

Para mais informações ou dúvidas, entre em contato com a Unidade de Coleta e Transfusão do Hugol, pelo número: (62) 3270-6662 ou pelo WhatsApp: (62) 3270-6661.

Editado por Kattia Barreto via Secretaria da Saúde – Governo de Goiás