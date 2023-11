Obra impacta diretamente mais de duas mil pessoas da região e será utilizada como acesso ao novo Viaduto do Recanto do Sol

Publicado: 24.11.2023

Foto: PMA

Em tempo recorde, os moradores do Bairro São Carlos receberam nesta quinta-feira, 23, a entrega da obra de pavimentação e duplicação da Avenida Dona Elvira. A previsão era que tudo fosse finalizado no prazo de 8 meses, mas em apenas 90 dias toda obra foi encerrada.

“O Anápolis Investe é uma realidade aqui na nossa cidade. E essa finalização em um prazo curto é realmente importante, por demonstrar a seriedade e comprometimento de todos os envolvidos”, frisou o prefeito Roberto Naves durante a entrega da obra.

Essa obra beneficiará mais de dois mil moradores da região que utilizam desse caminho para circular por Anápolis. Além disso, a Avenida Dona Elvira faz parte do plano de mobilidade urbana do município. “Essa obra é muito importante, pois integrará com o viaduto do Recanto do Sol. Assim, os moradores que precisam transitar entre essa região do recanto com a Santa Maria Nazareth, ou até mesmo para o lado da Avenida Universitária e Brasil, terão uma fluidez, pois desafogaremos toda circulação”, pontuou o chefe do Executivo.

O trajeto, recebeu 10.203,66m² de pavimentação e 1.749,55m² de restauração. Além de ter 4.264,13m² de calçadas com acessibilidade, drenagem e meio-fio. Para a execução, serão investidos aproximadamente R$ 4.902.793,28.

“Oferecer uma infraestrutura e mobilidade de qualidade é o padrão de todas as obras do Anápolis Investe. Essa, por exemplo, além de ser uma nova porta de entrada e saída, ela é uma maneira dos moradores conseguirem ter qualidade de vida, já que vão passar menos tempo no trânsito”, informou o secretário de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, Albenzio Vento.