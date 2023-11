Handebol feminino é destaque na programação esportiva do final de semana, em Goiânia (Foto: Federação Goiana de Handebol)

Publicado: 25.11.2023

Com apoio do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (Seel), o Campeonato Goiano de Handebol Feminino realiza sua etapa decisiva neste final de semana. Os jogos da modalidade adulto feminino serão realizados neste sábado (25/11) e domingo (26/11), em Goiânia. A entrada é gratuita.

O Estado disponibilizou a quadra oficial de handebol do Colégio da Polícia Militar Hugo de Carvalho Ramos (Hugo), no Jardim Goiás, para a realização de todas as partidas, além do apoio logístico. A competição terá participação de mais de 100 pessoas, entre atletas, comissão técnica e dirigentes.

Nas semifinais do adulto feminino, as atuais campeãs do Cerrado Handebol Clube, que representa Goiânia, enfrentam o time Ascite Catalão, às 17 horas, no sábado (25/11). O outro time da capital, Alpha Hand/Ethos/Seel, recebe o Seven Comandos, de Cidade Ocidental, às 18h30, também no sábado. A grande final será na manhã de domingo (26/11).

O Campeonato Goiano teve início em abril deste ano, na cidade de Inhumas, com organização da Federação Goiana de Handebol, juntamente com os times. Nos dias 02 e 03 de dezembro será disputada a fase final da categoria adulto masculino. As categorias infantil, cadete e juvenil (masculino e feminino) jogam de 08 a 10 de dezembro.

Editado por Hosana Alves via Secretaria de Esporte e Lazer (Seel)