Edição especial do Natal na Praça leva filmes a 22 municípios goianos, com entrada gratuita (Foto: Secult)

02.12.2023

A Secretaria da Cultura de Goiás lançou nesta sexta-feira (01/12) o Projeto Cine Goiás Itinerante Natal na Praça. O objetivo da iniciativa é exibir filmes com temática natalina em 22 municípios goianos e reunir famílias para celebrar a data durante o mês de dezembro. As sessões serão gratuitas e realizadas em locais públicos sempre às 19 horas.

A secretária de estado da cultura, Yara Nunes, ressalta a importância do acesso da população ao setor audiovisual.

“Há algo mágico nessa época do ano. Existem crianças que nunca viram um filme, adultos que nunca tiveram acesso a uma tela de cinema. Isso é cultura e tem grande valor educacional e social para a vida dessas pessoas”, destaca Yara.

NATAL

O primeiro município a receber o projeto natalino será Caldas Novas (01/12), seguido por Novo Gama (02/12), Valparaíso de Goiás (03/12), Jesúpolis (04/12), Santa Rosa de Goiás (05/12), Petrolina de Goiás (06/12), Cristalina (07/12), Cristianópolis (08/12), São Miguel do Passa Quatro (09/12), Cidade Ocidental (10/12), Cachoeira Dourada (11/12), Itumbiara (12/12), Morrinhos (13/12), São Luiz do Norte (14/12), Ceres (15/12), Uruana (16/12), Santa Helena/Fazenda Nova Esperança (17/12), Quirinópolis (18/12), Santa Rita do Araguaia (19/12), Mineiros (20/12), Ipameri (21/12), e Anhanguera, finalizando no dia 22 de dezembro.

PROGRAMA

O Natal na Praça traz para esse período do ano um reforço do Projeto Cine Goiás Itinerante, iniciativa do Governo de Goiás executada pela Secretaria da Cultura e realizado com o objetivo de democratizar o acesso ao audiovisual no interior do estado.

Os pilares do projeto são a exibição de filmes que participaram do Festival Internacional de Cinema Ambiental (Fica), ações de qualificação e promoção da arte cinematográfica para a população.

As equipes permanecem em cada município goiano de um a três dias para desenvolver as ações. O Cine Goiás já atendeu mais de 150 municípios ao longo de sua existência.

Editado por Kattia Barreto via Secretaria da Cultura – Governo de Goiás