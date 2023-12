Desde 2019, o programa Regulariza Campo entregou 264 títulos de propriedade no estado, totalizando 68 mil hectares regularizados (Fotos: Seapa/Divulgação)

Publicado: 02.12.203

Nesta quinta-feira (30/11), a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) entregou oito novos títulos definitivos de posse de terras a produtores rurais dos municípios de Colinas do Sul, Cavalcante e São João D’Aliança.

As entregas foram realizadas por meio do programa Regulariza Campo, que é executado pela secretaria com a finalidade de legalizar as terras devolutas do estado de Goiás, arrecadadas por meio de ações discriminatórias judiciais e/ou administrativas.

Para o titular da Seapa, as entregas demonstram o esforço do Governo de Goiás em proporcionar dignidade e cidadania a pequenos produtores rurais (Fotos: Seapa/Divulgação)

INCLUSÃO PRODUTIVA

No encontro com os beneficiados, o titular da Seapa, Pedro Leonardo Rezende, destacou que as entregas demonstram o esforço do Governo de Goiás em proporcionar dignidade e cidadania, buscando a inclusão produtiva.

“Priorizamos sempre a agricultura familiar e as populações rurais, que têm na atividade rural sua vocação principal. Muitos de vocês, tenho certeza, aguardavam há muitos anos o recebimento dessa escritura definitiva”, frisou.

TÍTULOS DEFINITIVOS DE POSSE DE TERRAS

O secretário ainda ressaltou a importância do título definitivo, que torna os agricultores proprietários de direto das terras.

“Agora, como legítimos proprietários desses imóveis rurais, vocês podem acessar outras políticas públicas, como o crédito rural, por exemplo. Com essas escrituras, terão a possibilidade de buscar financiamento bancário para investir na produção, custeio e, a partir disso, alcançar sucesso na atividade e uma renda digna que justifique todo o esforço”, explicou.

A produtora Izaelte de Oliveira (na imagem que abre essa reportagem), foi uma das beneficiadas. Ela recebeu o título de domínio definitivo de sua propriedade, a Fazenda Jaó, em Colinas do Sul.

“Estou aqui recebendo a minha terra, não só o título. Com esse documento, temos a posse real daquilo pelo que lutamos para conseguir e conquistamos com nosso suor. Quero agradecer a equipe da Seapa e o governador Ronaldo Caiado por isso. Agora, é lutar para crescer e se desenvolver ainda mais”, agradeceu Izaelte.

REGULARIZA CAMPO

Desde 2019, o programa Regulariza Campo entregou 264 títulos de propriedade no estado, totalizando 68 mil hectares regularizados. Como resultado, além do respeito ao produtor, espera-se o fortalecimento da agricultura familiar, a inclusão social e a geração de renda no campo, sobretudo nas regiões Norte e Nordeste, onde há maior demanda por esse tipo de ação.

Editado por Hosana Alves via Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) – Governo de Goiás