Em reunião, Câmara Deliberativa aprovou 61 cartas-consulta. Recursos serão destinados a estabelecimentos rurais em 40 municípios goianos

Publicado: 02.12.2023

Em sua 395ª reunião, realizada nesta quinta-feira (30), a Câmara Deliberativa do Conselho de Desenvolvimento do Estado (CDE) aprovou 61 cartas-consulta, autorizando a captação de R$ 77,3 milhões da linha rural do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO Rural). O valor será destinado a propriedades rurais localizadas em 40 municípios goianos que, em contrapartida, aplicarão R$ 10,5milhões de recursos próprios em atividades de produção de soja e milho e na bovinocultura de corte e leite.

Os municípios de Jataí e Mineiros, no Sudoeste do estado, receberão a maior fatia de investimentos, que, no geral, serão destinados, principalmente, a matrizes, máquinas e implementos, além de correção de solos. A expectativa é de que, com o investimento, 97 empregos diretos sejam criados, nas propriedades que, em sua maioria, são de pequeno e pequeno-médio portes.

Para a superintendente de Produção Rural da Seapa, Patrícia Honorato, que representou a Seapa na reunião do CDE, o FCO Rural desempenha um papel crucial no impulsionamento do desenvolvimento econômico e social de Goiás. “Os recursos aprovados, aliados à contrapartida dos proponentes, totalizando mais de R$ 87 milhões em investimentos, têm o potencial de gerar impactos substanciais nas atividades agrícolas, contribuindo não apenas para o fortalecimento dos empreendimentos rurais, mas também para o impulsionamento de toda a economia local”, destaca Patrícia.

Saiba mais

O Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) foi criado pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado pela Lei nº 7.827, de 27/09/1989. Seu objetivo é promover o desenvolvimento econômico e social de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, por meio de financiamentos de atividades produtivas. É dividido em duas modalidades, FCO Empresarial e FCO Rural, abastecidas com recursos provenientes de alíquotas de 0,6% do Imposto de Renda (IR) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), bem como dos retornos dos financiamentos. Podem pleitear recursos do FCO: produtores rurais e empresas, pessoas físicas e jurídicas, e cooperativas de produção.

Os números citados acima não incluem projetos na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride). A Câmara Deliberativa do Conselho de Desenvolvimento do Estado (CDE) analisa propostas de financiamento acima de R$ 500 mil.

Comunicação Setorial da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa)