Ronaldo Caiado lança operação com as principais forças de segurança no estado para dar tranquilidade nas compras natalinas (Foto: Cristiano Borges)

Publicado: 02.12.2023

A manutenção da paz e segurança nas principais regiões comerciais de Goiânia e da Região Metropolitana, bem no interior do estado, é o foco da Operação Natal Integrado. A iniciativa foi lançada pelo governador Ronaldo Caiado nesta sexta-feira (1º/12), em solenidade na região da 44, polo que concentra 16 mil lojas e deve atrair 2 milhões de consumidores de Goiás e de todo o país.

“Nós temos a responsabilidade de cuidar das pessoas que aqui vem. Sejam os comerciantes e suas famílias, sejam as pessoas que vêm fazer as compras, sejam os sacoleiros que vêm de todos os lugares do Brasil e até do exterior”, afirmou.

OPERAÇÃO NATAL INTEGRADO

O trabalho nas regiões comerciais terá foco principalmente no combate a furtos e roubos, para garantir a segurança durante as compras natalinas. “O Natal vai ser com mais paz e tranquilidade”, assegurou o governador, que participou do evento acompanhado de auxiliares de governo, e do comando das forças de segurança pública. “Quero um estado cada vez mais seguro”, acrescentou Caiado.

Integram a operação as polícias Militar (PM), Civil (PC), Penal, Rodoviária Federal (PRF), Federal (PF), Guarda Civil Metropolitana de Goiânia (GCM), Corpo de Bombeiros Militar, Superintendência de Polícia Científica e Superintendência de Proteção aos Direitos do Consumidor (Procon-GO). A iniciativa das forças será articulada pela Superintendência de Ações e Operações Integradas da Secretaria de Segurança Pública (SSP-GO).

A Operação dá continuidade à política de policiamento implementada no Estado que é referência no Brasil. “Estamos juntos combatendo a criminalidade em Goiás e dando exemplo para todo o país”, afirmou o secretário de Segurança Pública, Renato Brum.

Goiás registrou queda de 31,5% nos roubos a transeunte, 26% em roubos a comércio e 54,2% nos roubos de carga – no comparativo entre janeiro a outubro de 2022 e 2023, segundo dados do Observatório de Segurança Pública.

“É possível através dessa região mostrar a todo o Brasil a força e a dignidade que o goiano tem. O senhor [Caiado] vai continuar trabalhando dia e noite para transformar essa região na mais importante distribuidora de moda do Brasil”, afirmou o presidente da Associação dos Empreendedores de Roupas e do Ramo 44 (AERR44), Lauro Naves.

CINTURÃO DA MODA

Para fortalecer o segmento, o Governo de Goiás lançou, em 2022, o Projeto Cinturão da Moda, voltado para impulsionar o comércio local com incentivos à cadeia produtiva da moda.

“Tenham certeza que todo dinheiro que vier destinado para cá nós vamos investir. Vamos tornar aqui o lugar mais lindo para as pessoas do Brasil todo chegarem e terem todo conforto, andarem com tranquilidade, segurança e condições de humanizar cada vez mais”, frisou o governador.

Editado por Kattia Barreto via Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás