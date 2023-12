Boletim técnico mostra que a rizicultura goiana deve atingir 88,2 mil toneladas no ciclo atual (Foto: Seapa)

Publicado: 04.12.2023

Em 10º lugar no ranking nacional de maiores produtores, Goiás deve registrar crescimento em área cultivada e volume de arroz na Safra 2023/2024. A produção de arroz goiana é o tema de capa da edição de dezembro do Agro em Dados.

Editada pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), o boletim técnico mostra que a rizicultura goiana deve atingir 88,2 mil toneladas no ciclo atual (+8,1% em relação ao ciclo passado), enquanto a área cultivada deve chegar a 16 mil hectares (+9,6%).

PRODUÇÃO DE ARROZ

O impacto do El Niño deve ser percebido mais claramente na produtividade. A estimativa oficial é que o rendimento médio por hectare recue para 5,5 toneladas (-1,4%).

No Agro em Dados de dezembro, o leitor tem acesso a um panorama completo da produção de arroz em Goiás. A publicação apresenta cotações atuais; séries históricas de preço e produção, rankings de Valor Bruto de Produção (VBP) e municípios produtores no Estado; além de exportações.

Um texto analítico, assinado pela equipe de Inteligência de Mercado Agropecuário da Seapa, detalha a situação da rizicultura goiana hoje — praticada majoritariamente em áreas irrigadas — e revela a perspectiva para a temporada em curso:

“Após o recuo na área cultivada verificado na temporada anterior, nesta safra, a cultura tenta recuperar espaço, encorajada pela atratividade dos preços, que seguem acima dos patamares de anos anteriores”.

Como é praxe, a nova edição do Agro em Dados traz também números relativos às principais cadeias agropecuárias goianas: bovinos, suínos, frangos, lácteos, soja e milho. Titular da Seapa, o secretário Pedro Leonardo Rezende explica que o objetivo da publicação é manter o público bem informado sobre o desempenho do setor, mostrando tanto a evolução histórica, quanto o cenário atual e as perspectivas para os próximos meses.

“É um trabalho complexo que envolve a compilação, o tratamento e a análise de informações provenientes de fontes confiáveis, com o objetivo de levar ao leitor conteúdo de qualidade, que realmente faça a diferença na hora de tomar decisões”, afirma ele.

Editado por Kattia Barreto via Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Governo de Goiás