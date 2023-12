Projeto premiado Nota Fiscal Fácil facilita a vida de 15 mil produtores rurais (Foto: Divulgação)

Publicado: 04.12.2023

A Secretaria da Economia conquistou o 1° lugar com o aplicativo Nota Fiscal Fácil – NFF no Prêmio Tributare 2023. Com o projeto, pelo celular é possível emitir o documento, de forma gratuita, sem a necessidade de se deslocar a uma unidade fazendária.

O aplicativo nacional da Nota Fiscal Fácil (NFF) já facilita a vida de 15 mil produtores rurais, pessoas físicas de 13 estados e do Distrito Federal. Mais de 150 mil documentos já foram emitidos por meio do aplicativo da NFF.

PRÊMIO TRIBUTARE

O coordenador de documentos fiscais da Secretaria da Economia, Antônio Godoi, é coordenador nacional do Nota Fiscal Fácil, projeto que envolve representantes de outros estados brasileiros.

“Toda a nossa equipe se sente honrada pelo reconhecimento, de saber que o nosso trabalho tem sido uma ferramenta eficaz no combate à evasão fiscal e, não menos importante, tem facilitado a vida do contribuinte, pois o objetivo primordial do aplicativo é a simplificação e a conformidade tributária”, explica Antônio Godoi.

Os ganhadores foram conhecidos em solenidade realizada na Escola Nacional de Administração Pública (Enap), na última quinta-feira (30/11), em Brasília. A iniciativa visa incentivar boas práticas no âmbito das administrações tributárias que contribuam para o aprimoramento da justiça fiscal e do relacionamento fisco-contribuinte.

A premiação recebeu 25 inscrições e distribuiu R$ 30 mil em prêmios.

“Esse prêmio vem coroar o trabalho e dedicação de nossa equipe”, destaca a secretária adjunta da Economia, Renata Noleto.

PREMIAÇÃO

A Associação Nacional das Associações de Fiscais de Tributos Estaduais (Febrafite) é a idealizadora do Prêmio Tributare.

Trata-se do reconhecimento das iniciativas de impacto social e tributário que transformam a realidade brasileira em prol do desenvolvimento econômico, oferecendo soluções para um Brasil que precisa trabalhar a ideia de que o pagamento de tributos é um bem para toda a sociedade.

Editado por Kattia Barreto via Secretaria da Economia – Governo de Goiás