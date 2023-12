Empresa decidiu abrir Fase 2, com novas ofertas de dívidas, para atender quem não conseguiu negociar em novembro.

Publicado: 04.12.2023

Devido à adesão recorde ao maior mutirão de negociação de dívidas do país, a Serasa anuncia a Fase 2 do Feirão Limpa Nome. A nova fase, com mais parceiros, mais ofertas e novos descontos, traz a possibilidade a 117 milhões de brasileiros quitarem dívidas por até R$ 100,00. No Estado de Goiás, o número dos consumidores que podem se beneficiar com a ação chega a 3.861.000. A Fase 2, diferentemente do Feirão realizado ao longo de novembro, terá atendimento online e nas agências dos Correios.

Estão disponíveis para negociação na Fase 2 do Feirão Serasa Limpa Nome as dívidas negativadas, que são aquelas contas inscritas nos cadastros de inadimplência de birôs de crédito, e dívidas atrasadas, que são os débitos que não negativam mais o consumidor, porém continuam existindo com a empresa credora.

Durante o Feirão Limpa Nome, que ocorreu ao longo do mês de novembro, mais de 4 milhões de brasileiros negociaram dívidas pelas plataformas online, nas agências dos Correios e nas tendas de atendimento presencial espalhadas em diversas cidades do país. Os 4,5 milhões de acordos fechados contabilizaram R$13 bilhões de descontos concedidos pelas empresas parceiras, entre bancos, financeiras, comércio varejista, operadoras de telefonia, securitizadoras e, pela primeira vez, as empresas de energia Enel, Neo Energia, Light e Voltz.

Em Goiás, o número de acordos realizados no período foi de 145.224, que somaram R$ 395.596.280,32 em descontos.

“Diante dos recordes históricos de negociações em nossa plataforma, percebemos que precisávamos lançar uma Fase 2 para conseguir atender quem não tinha dinheiro ou não teve condições de negociar em novembro”, explica Alice Maciel, gerente de Limpa Nome da Serasa, a maior plataforma de ofertas de dívidas do país. “Esse é um momento importante para quem deseja começar 2024 com a saúde financeira em dia e, por isso, ampliamos o número de empresas parceiras e de ofertas de dívidas, conseguimos novos descontos e condições especiais”, complementa.

Para conferir se possuem ofertas disponíveis na Fase 2, os consumidores podem acessar o site Link e o app da Serasa, disponível para download na App Store e Google Play. Confira o passo a passo:

1º Passo – Baixe o app:

Faça o download do aplicativo da Serasa no celular (disponível para Android e iOS), digite o seu CPF e preencha um breve cadastro. Ao acessar a plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela.

2º Passo – Escolha a oferta:

Após selecionar a opção “Ver ofertas”, é possível verificar as condições oferecidas para pagamento com o desconto do Serasa Limpa Nome já aplicado. Basta clicar em uma das dívidas disponíveis e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito. Para fazer um acordo, clique no campo “Negociar” de cada uma das ofertas”.

3 º Passo – Revise e finalize o acordo:

Escolha a opção que desejar e a forma de pagamento de sua preferência. Caso seja boleto, você pode copiar o código, baixar ou solicitar o envio via WhatsApp. Se optar pela opção do Pix, selecione o dia para vencimento e a quantidade de parcelas desejada. Depois, confirme as informações, revisando todas as condições apresentadas, e clique em “Concluir acordo”.

4º Passo – Faça o pagamento do acordo:

Ao fechar seu acordo, você deve realizar o pagamento de acordo com as condições definidas na etapa anterior. Para pagar com o Pix, clique em “Copiar chave Pix” e cole no aplicativo da instituição bancária para prosseguir.

