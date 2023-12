Caiado apresenta a políticos projeto de obras do Cora: apoio para custeio (Foto: Hegon Corrêa / Cristiano Borges)

Publicado: 05.12.2023

O governador Ronaldo Caiado retornou, nesta segunda-feira (04/12), ao canteiro de construção do Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (CORA), situado às margens da BR-153, em Goiânia. Desta vez, apresentou o projeto em execução ao senador Jorge Kajuru, ao deputado federal Daniel Agrobom, ao deputado estadual Lucas do Vale e prefeitos Anderson de Paula (Quirinópolis) e Dione José de Araújo (Itumbiara).

“Em 20 meses, vamos ter este hospital pronto, uma obra 100% pública”, disse Caiado. Em apenas dez meses, mais de 40% dos serviços estão finalizados.

O investimento nesta etapa, destinada ao atendimento de crianças e adolescentes, será de R$ 180 milhões. “O protocolo deste hospital segue rígidos padrões de excelência”, destacou o governador, ao citar as alas médica, de enfermagem, centro de exames e alojamento para famílias de pacientes. “Também serão realizadas cirurgias sofisticadas, com utilização de robôs”, complementou.

“Em 20 meses, vamos ter este hospital pronto, uma obra 100% pública”, disse Caiado. Em apenas dez meses, mais de 40% dos serviços estão finalizados (Foto: Hegon Corrêa / Cristiano Borges)

OBRAS DO CORA

O governador estava acompanhado do secretário de indústria e comércio, Joel Sant’Anna Braga, e do presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), Lucas Vissoto. A primeira fase dos trabalhos é constituída pela fundação, instalação da estrutura metálica, sistema de proteção contra descargas atmosféricas, cobertura e instalações de ar-condicionado, entre outros itens.

Já a secretária-adjunta de Saúde, Anamaria Arruda, ressaltou que serão 148 leitos de internação, centro cirúrgico, farmácia e centro de infusão quimioterápica.

“Hoje quase 40% dos nossos pacientes goianos têm que se deslocar para fora do estado de Goiás em busca desse apoio. Com o Cora, nós poderemos oferecer um atendimento mais próximo de casa”.

Após visita às edificações, o senador Jorge Kajuru classificou a obra como a “maior da história da saúde de Goiás” e garantiu apoio para custeio por meio da destinação de emendas parlamentares. “É uma obra impactante e vai ficar na história de Goiás, indiscutivelmente. Nós, como parlamentares, precisamos oferecer essa parceria”, defendeu.

MOBILIZAÇÃO

Caiado e a primeira-dama e coordenadora do Goiás Social, Gracinha Caiado, estiveram em vistoria à obra na última quarta-feira (29/11). Ao lado de equipe de governo, parlamentares, 118 prefeitos e artistas, como os cantores Gusttavo Lima, Maiara e Maraísa e o locutor Cuiabano Lima, comandaram um ato em defesa do projeto, que vai trazer para Goiás um modelo de atendimento inspirado no Hospital do Amor, em Barretos (SP).

Editado por Juliana Carnevalli via Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás